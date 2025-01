Dopo l’uscita di Jessica Morlacchi, il Grande Fratello sembra aver trovato una nuova spinta anche sotto il profilo degli ascolti. La puntata trasmessa mercoledì è stata, infatti, quella con il maggior numero di telespettatori di questa stagione. Come spesso accade, le tensioni e i conflitti catturano l’interesse del pubblico, e gli scontri tra Helena e Ilaria, così come quelli tra Jessica e Helena, hanno contribuito a rendere questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini più coinvolgente.

La decisione di Jessica di lasciare la casa è arrivata dopo un provvedimento disciplinare e una dura reprimenda da parte di Alfonso Signorini, che per l’occasione è entrato direttamente nella casa. La cantante, ritenendo ingiusta la decisione di essere sottoposta al televoto assieme a Helena, ha deciso di abbandonare il gioco come forma di protesta. Secondo Jessica, equiparare la sua condotta a quella di Helena non era corretto.

Grande Fratello, le prime immagini di Jessica fuori dalla casa

“Vorrei solo sapere se una persona deve abbandonare il gioco, può farlo adesso o deve farlo fra una settimana? Voglio solo sapere questo: adesso o fra una settimana…”, ha dichiarato Jessica, a cui Signorini ha risposto con un tranquillo ma deciso: “Non puntiamo la pistola in testa a nessuno”.

La cantante aveva poi aggiunto: “Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi – ha detto riferendosi alla punizione uguale per tutte e tre – Se io avessi risposto ad Helena nel medesimo modo, lanciandole un po’ d’acqua e magari una scarpa, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene. E io decido di abbandonare. Le parole feriscono? Ma le mani bisogna tenerle sempre in tasca perché solo così sarebbe tutto più risolvibile”.

Jessica ha abbandonato il reality senza presentarsi in studio e, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, fatta eccezione per un breve messaggio pubblicato nelle sue storie su Instagram: “Grazie a tutti”. Dopo l’uscita dalla casa, tuttavia, sembra che la cantante stia pian piano ritrovando il suo equilibrio. Un video diffuso da Amedeo Venza mostra Jessica in un locale, apparentemente durante una serata trascorsa in compagnia di amici, intenta a ballare e divertirsi, cosa che forse aveva dimenticato all’interno della casa del GF.