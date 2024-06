“Ah, c’è il suo nome”. Da Temptation Island al Grande Fratello, il nuovo concorrente prende il posto di Mirko e Perla

Il Grande Fratello è terminato ad aprile e nonostante tutti chiedessero a granvoce la vittoria di Beatrice Luzzi, a trionfare è stata Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island, reality show delle tentazioni a cui aveva partecipato insieme al fidanzato Mirko Brunetti. . Già a partire dall’edizione appena conclusasi, ci sono state parecchie novità, come, per esempio la scelta dei concorrenti, un mix tra personaggi famosi che tra persone comuni.

Decisione presa da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, per dire addio a quelle edizioni basate sul ”troppo trash” e personaggi di dubbio gusto provenienti dal mondo dei social. Un esperimento riuscito? Non per tutti, perché di trash in questa edizione ne abbiamo visto parecchio.

Grande Fratello 2024, spunta il nome di un ex Temptation Island

Al ritorno del programma mancano ancora un po’ di mesi, ma sono già iniziati i casting per la nuova edizione che inizierà come ogni anno a settembre. La stessa pagina ufficiale del reality show ha dato la notizia della nuova edizone de dei casting per partecipare alla nuova edizione del programma di Canale 5. A quanto pare, secondo le recenti informazioni, ci saranno parecchie novità.

I casting sono già cominciati, come ha fatto sapere Alfonso Signorini, che sarà nuovamente al timone del programma. Il conduttore è stato riconfermato e anche Cesara Buonamici dovrebbe tornare al suo posto di opinionista ma non sarà da sola. Iniziano a saltare fuori anche i nomi dei papabili concorrenti. Tra questi anche un ex volto di Temptation Island. Si tratta di Nicola Tedde, che nel reality delle tentazioni (era il 2029) partecipò insieme all’allora compagna Sabrina Martinengo.

“Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato qualche edizione fa a Temptation Island. In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione”, ha annunciato Amedeo Venza sulla sua pagina social. Al momento si tratta di una voce, ma è molto probabile che nel cast ci sia anche lui.