Uomini e Donne tornerà in onda dopo l’Epifania ma le nuove registrazioni, per la gioia dei fan, sono iniziate subito dopo Capodanno. E a fornire le anticipazioni è il solito Lorenzo Pugnaloni. Per quanto riguarda il trono over, Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno chiuso e lui ha abbandonato il programma. Il cavaliere, racconta il blogger su Instagram, dice che non si sente più a suo agio a rimanere nel parterre.

Al centro studio, sempre dell’over, anche Sabrina. La dama decide di chiudere con l’altro Diego mentre quest’ultimo sta ancora uscendo con Cristina. Ma i telespettatori vogliono giustamente sapere cosa succede anche al trono classico, dove Martina De Ioannon è rimasta l’unica a essere vicina alla scelta.

UeD, scelta Martina: cosa è successo nella nuova registrazione

Nel corso della registrazione di venerdì 3 gennaio sono state mostrate le esterne che Martina ha fatto con i suoi due corteggiatori rimasti. La tronista ha portato fuori Gianmarco Steri e si sono baciati. Ma è successa la stessa cosa con Ciro Solimeno: anche con lui c’è stato il bacio.

Gianni Sperti in studio ha attaccato Ciro perché il luogo dell’esterna scelto era lo stesso di un’esterna fatta da Brando Ephrikian e Beatriz nella scorsa edizione, aggiunge Pugnaloni. È stato consigliato da qualcuno, l’accusa? Il blogger sottolinea che Martina non ha detto nulla sulla scelta ma anche che a suo avviso potrebbe avvenire subito dopo la fine delle vacanze perché “sarebbe arrivata ormai ad un punto”.

Ultima anticipazione che riguarda Martina. Maria De Filippi in puntata fa fare una specie di gioco a Gianmarco e Ciro: entrambi devono dire una cosa mai detta prima alla tronista. Ciro ammette di essere innamorato di lei mentre Gianmarco non se la sente di definirsi innamorato perché secondo lui in un contesto del genere non ci si può innamorare. Ma viene subito contraddetto da Gianni. Dopo questa rivelazione importante, sia dall’una che dall’altra parte, Martina prenderà la sua decisione definitiva?