“È stata lei a mollarlo”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità dietro l’addio: cosa è stato scoperto

L’annuncio dell’addio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro era arrivato nei giorni scorsi. Un messaggio social condiviso in cui venivano spiegate le ragioni dell’addio. “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”.

Raimondo e Francesca si erano conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 16 anni e dopo anni insieme prima sono diventati genitori e poi sono convolati a nozze, nel 2014. Sei anni dopo, dunque nel 2020 la prima frattura, profonda, che li aveva portati a separarsi a causa della sbandata di lei per il ballerino di Amici, Valentin.





Addio tra Todaro e Tocca, la decisione è stata della ballerina?

Poi tutto si era risolto, fino a questa crisi che ora sembra insuperabile e che sarebbe arrivata per volontà di lei. A sollevare i sospetti che sia stata lei a prendere la decisione di lasciare Todaro è un dubbio sollevato dal sito Gossipetv che fa notare come lui continui a mostrare apprezzamento sociale per lei, mentre lei abbia cancellato tutto dalla sua pagina instagram.

Insomma, qualcosa potrebbe aver spinto francesca a prendere la decisione, resta da capire cosa visto che la coppia è riservatissima. L’ultima apparizione insieme risaliva a settembre, nello studio di Verissimo. “Francesca ti amo perché sai sempre come essere in ritardo e mi lasci ad attenderti come un innamorato alle prime armi. Ti amo perché sai che io odio aspettare ma quando ti vedo tu arrivi come se nulla fosse successo e io scoppio a ridere”.

“Ti amo perché ancora parcheggi malissimo e io puntualmente devo scendere sotto casa per sistemare la tua macchina. Ti amo perché non hai ancora imparato a dormire senza di me e quando non ci sono la sera stiamo in videochiamata per ore”.