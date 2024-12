Facebook, Instagram e Whatsapp down,disagi ovunque: cosa sta succedendo

Facebook, WhatsApp e Instagram down oggi 11 dicembre. Problemi e malfunzionamenti su tutta la piattaforma meta si sono riscontrati dalle 18 circa e che stanno proseguendo tuttora, al momento della stesura di questo articolo. Le prime segnalazioni sono state raccolte come da prassi dal portale Downdetector.

Basta un rapido giro su X, forum e nello stesso spazio commenti su Downdetector per raccogliere un riassunto delle problematiche riscontrate dagli utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp che lamentano di non poter postare contenuti o di avere problemi con le applicazioni.





Facebook, Instagram e Whatsapp down: cosa sta succedendo

I consigli sono ovviamente i soliti, ovvero attendere che le criticità vengano risolte da parte della società. Rimane sempre valido anche il consiglio di non effettuare operazioni sensibili e importanti durante la fase di down, anche a funzionamento intermittente.

L’azienda ha rilasciato un messaggio agli utenti: “Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito”.

Sul Downdetector americano sono già decine di migliaia le segnalazioni (WhatsApp oltre 60.000), e anche sulla versione italiana alcuni servizi di Meta sono già stati segnalati da oltre 11.000 utenti.

Non solo, coinvolti dal down ci sono ovviamente anche Threads e Facebook Messenger, che sono legati indissolubilmente rispettivamente a Instagram e Facebook. Ci sono anche tanti italiani che stanno segnalando disservizi legati ai loro operatori, credendo che appunto il down riguardi la loro rete telefonica mobile (o fissa) invece dei servizi di Meta. Questo ci conferma nuovamente quanto siano radicati Facebook, Instagram e WhatsApp nella vita di tantissimi italiani.