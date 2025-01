Incredibile episodio nel noto ristorante. Una mamma ha raccontato quello che è successo alla figlia mentre stava mangiando delle crocchette di pollo al McDonald’s. Non è certo la prima volta che i clienti si lamentano per aver trovato oggetti o altro nel cibo, ma stavolta la signora ha reso pubblico qualcosa di incredibile. La donna ha voluto condividere l’esperienza in un video su TikTok.

La donna è apparsa sconvolta mentre raccontava nel video quello che è successo alla figlia al McDonald’s: “Che cosa ci vorrà perché la gente cominci ad ascoltare? Mi fa male lo stomaco – ha esordito la signora – Avevo sentito delle voci, ma alla fine ho comunque ceduto e ho portato i miei figli a mangiare da McDonald’s”. Non avrebbe mai potuto immaginare cosa avrebbe trovato la figlia mentre mangiava.

La donna ha ordinato un Happy Meal e una porzione di crocchette di pollo da dieci per la bambina: “L’ha morsa e ha detto che si è fatta male al dente. Quindi guardo il boccone e tiro fuori questo – le parole della mamma che poi mostra un piccolo oggetto in una bustina di plastica – E io comincio a dare di matto”.

La signora era convinta che la figlia avesse perso un dente, ma non è così che sono andate le cose: “Non era il dente da latte della mia bimba, ma era decisamente un dente da latte. E noi ci mangiamo questa me***“. In poco tempo tantissimi hanno commentato il video. C’è stato chi ha raccontato di aver vissuto esperienze simili e un utente ha dichiarato di aver trovato un dente da latte.

Tuttavia c’è stato anche chi ha fatto notare che probabilmente quello non è un dente, ma potrebbe trattarsi di un osso di pollo. In ogni caso è stato consigliato alla donna di indagare più a fondo, chiamare la polizia e far analizzare quello che ritiene sia un “dente”.

