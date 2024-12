Un volo passeggeri della Azerbaijan Airlines, partito da Baku, Azerbaigian, e diretto a Grozny, Cecenia, è precipitato in Kazakistan, vicino alla città di Aktau. L’incidente, avvenuto nella parte occidentale del paese, ha sollevato grande preoccupazione, ma dalle prime informazioni emergono notizie di alcuni sopravvissuti. Secondo quanto riferito dalle agenzie russe, a bordo del velivolo si trovavano 67 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, per un totale di 72 persone.

L’aereo, durante il tragitto da Baku a Grozny, sarebbe stato costretto a cambiare rotta a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare una fitta nebbia che rendeva pericoloso l’avvicinamento alla destinazione originale. Il volo è stato dirottato verso l’aeroporto di Aktau, ma, prima di riuscire a completare l’atterraggio, l’aereo si è schiantato nei pressi dello scalo. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.





Aereo in volo da Baku a Grozny precipita in Kazakistan, ci sono sopravvissuti

Notizie parziali riportate dal Ministero per le emergenze kazako, citato dalle agenzie russe, confermano che diverse persone a bordo sono sopravvissute all’incidente. Non sono ancora chiari il numero esatto dei superstiti e le loro condizioni, ma i soccorritori sono al lavoro sul luogo dello schianto per portare assistenza e recuperare eventuali altri sopravvissuti.

L’aereo stava compiendo un volo relativamente breve, tra Baku, capitale dell’Azerbaigian, e Grozny, capitale della Cecenia, ma le condizioni meteo avverse hanno costretto l’equipaggio a cambiare rotta verso Aktau, una città situata lungo la costa del Mar Caspio. Nonostante il tentativo di atterraggio alternativo, l’aereo non è riuscito a raggiungere la pista, precipitando nelle vicinanze.

Le autorità kazake, insieme a rappresentanti dell’Azerbaijan Airlines e degli enti russi coinvolti, stanno avviando le indagini per determinare le cause dell’incidente. Al momento, si ipotizza che le condizioni atmosferiche difficili abbiano avuto un ruolo cruciale, ma non si escludono altre eventuali responsabilità tecniche o umane. L’incidente rappresenta un dramma non solo per l’Azerbaigian, paese di origine dell’aereo, ma anche per la Russia, con Grozny come destinazione finale, e per il Kazakistan, teatro del tragico evento. Le autorità dei tre paesi stanno collaborando per gestire l’emergenza e portare supporto ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti.