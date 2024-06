Una terribile tragedia ha colpito una famiglia nei giorni scorsi, la notizia è stata resa pubblica solo oggi 18 giugno. Vittima una bimba di 8 anni, morta in aereo dopo un malore di cui è stata vittima circa un’ora dopo il decollo. Sotto choc la famiglia, i membri dell’equipaggio e tutto il resto dei passeggeri. Tentativi sono stati fatti per salvare la piccola ma non c’è stato nulla da fare: non ha mai ripreso conoscenza. Subito dopo la morte della piccola l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza.

Sulla pista erano pronti ad intervenire vigili del fuoco, polizia, medici e infermieri, che hanno subito praticato delle manovre di salvataggio, constatando già da subito però le condizioni gravissime della piccola, senza però riuscire a salvarle la vita. Poco dopo è stata dichiarata morta.





Chicago, tragedia in volo: bimba di 8 anni muore durante il viaggio

La tragedia si è consumata negli Stati Uniti. Riportano i media locali come: “Il volo SkyWest 5121, operato in collaborazione con United Airlines, è partito da Joplin, Missouri, giovedì alle 6 del mattino ed era diretto a Chicago quando è stato dirottato a Peoria, Illinois, circa 45 minuti dopo il decollo. Le autorità hanno detto che la ragazza era morta”.

“Identificata come Sydney Weston, si è sentita male e poi non ha più risposto e il volo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza”. Ancora da chiarire le cause del decesso. Una prima autopsia, eseguita lo scorso venerdì 14 giugno, non è riuscita a stablire chiaramente quali sono state le cause del decesso.

Il medico legale ha fatto sapere che sono in programma esami del sangue, istologici, tossicologici e biopsia, al termine dei quali, non prima di un mese, si augura di poter fornire alla famiglia della bimba una spiegazione sul tragico accaduto.