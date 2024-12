Un personal trainer ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di cancro a soli 25 anni, a causa di un sintomo che inizialmente sembrava insignificante e persino imbarazzante. Dilan Patel, residente a Ilford, nell’East London, ha condiviso la sua esperienza con i suoi follower su TikTok, dove ha spiegato come, durante la metà dei suoi vent’anni, stesse conducendo una vita normale, tipica per un giovane della sua età: lavorava, si allenava e trascorreva il tempo con gli amici.

Tuttavia, ha cominciato a notare un cambiamento nel suo corpo. “Mi svegliavo nel cuore della notte inzuppato di sudore. Voglio dire fradicio”, ha detto Patel in un video che ha ottenuto quasi 200.000 visualizzazioni. “I miei vestiti, il mio letto, tutto era bagnato. Succedeva 2-3 volte ogni singola notte”. Inizialmente, il giovane ha pensato che il problema fosse dovuto al caldo notturno, ma le sudorazioni sono continuate per mesi. Solo due anni dopo, quando i sintomi erano diventati insopportabili, ha deciso di consultare il medico.





Sudore di notte, gli diagnosticano un linfoma

La diagnosi è stata devastante: il medico gli ha rivelato che aveva un linfoma di Hodgkin, una forma rara di tumore del sangue che colpisce il sistema linfatico, una rete di vasi e ghiandole che si trovano in tutto il corpo. In Gran Bretagna, il linfoma di Hodgkin viene diagnosticato in circa 2.200 casi ogni anno. Nonostante rappresenti meno dell’1% di tutti i tumori, ciò significa che ogni giorno in media sei persone nel Regno Unito vengono diagnosticati con questa forma di cancro. Le sudorazioni notturne sono state il sintomo principale che ha spinto Patel a preoccuparsi, ma non erano gli unici segnali.

“Avevo una pelle incredibilmente pruriginosa, tanto che portavo sempre con me la crema idratante, convinto che fosse solo pelle secca”, ha raccontato. “Ho notato anche dei noduli sul collo, ma pensavo fossero i muscoli che crescevano grazie a tutti i miei allenamenti in palestra”. Gli esami hanno rivelato che Patel aveva cinque tumori, uno dei quali si trovava al polmone. La diffusione del cancro in altre aree del corpo indicava che la malattia era arrivata allo stadio 4, la fase più grave, in cui la prognosi è generalmente infausta.

Nonostante il linfoma di Hodgkin sia un tipo di cancro considerato aggressivo per la sua capacità di diffondersi, è anche una delle forme di tumore più curabili, soprattutto se trattato con chemioterapia, talvolta accompagnata dalla radioterapia. Il linfoma di Hodgkin si sviluppa a partire dai linfociti, un tipo di globuli bianchi responsabili della difesa contro le infezioni. I linfociti cancerosi si moltiplicano in modo anomalo, causando la formazione di noduli nei linfonodi, che si trovano in zone come il collo, le ascelle e l’inguine. I sintomi più comuni includono sudorazioni notturne, prurito persistente, perdita di peso inspiegabile, febbre alta e tosse continua.