Morti folgorati da un fulmine padre e figlio. Il piccolo aveva soltanto 6 anni. È quello che è successo il 15 maggio scorso a Matthew Boggs di 34 anni e a suoi figlio Grayson. Una vicenda di una rarità sconvolgente, ma che ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, conferma quanto possa essere pericoloso a volte camminare sotto un forte temporale. Il 34enne era andato a prendere il suo figlio più piccolo a scuola. Lo stava portando a casa tenendolo per mano quando un potente fulmine li ha colpiti entrambi, non lasciando scampo all’uomo che è deceduto sul colpo.

>> “Pensavamo fossero in vacanza”. Famiglia morta in casa: la scoperta choc della polizia su madre, padre e due figli piccoli

C’è da dire che insieme a Matthew Boggs e al figlio Grayson Boggs, c’era anche il secondo figlio dell’uomo, che invece è riuscito a salvarsi per miracolo. Tutti e tre, stavano percorrendo il viale di casa alle 5 del pomeriggio del 15 maggio 2023. Ci troviamo a Valley Mills, una piccola città del Texas centrale.





Morti folgorati da un fulmine padre e figlio

La storia, tragica, è questa: Grayson e suo fratello Elijah erano appena arrivati a casa da scuola con lo scuolabus. Chiaramente il papà era sul posto ad attenderli per portarli all’interno dell’abitazione quando un fulmine si è abbattuto su di loro. L’uomo e il piccolo di 6 anni sono caduti a terra, folgorati. Il 34enne come abbiamo detto è morto sul colpo, mentre il bambino si è salvato ma è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale al Baylor Scott & White McLane Children’s Medical Center.

Il piccolo ha lottato senza sosta per quattro lunghe settimane. Naturalmente i membri della famiglia hanno detto che le preghiere per il bambino sono arrivate da tutto il mondo mentre era in coma. Purtroppo, tuttavia, il bambino non ce l’ha fatto e la famiglia e i medici hanno deciso di staccare la spina considerando che non c’era più nulla da fare.

Il piccolo infatti era ormai clinicamente morto e non si sarebbe mai potuto più riprendere. È per questo che è stata presa la decisione di staccare la spina e lasciarlo andare. Il piccolo si è arreso un mese dopo. Illeso invece il terzo figlio, il più grande. Probabilmente si è salvato solo perché non stava tenendo il padre per la mano.

Leggi anche: “Qui è l’inferno”. Traghetto con 120 passeggeri a bordo in fiamme. La situazione