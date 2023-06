Famiglia trovata morta in un appartamento. I vicini di casa erano sicuri che Michal Wlodarczyk, 39 anni, Monika Wlodarczyk, 35 anni e i loro figli Maja Wlodarczyk, 11 anni e Dawid Wlodarczyk, 3 anni, fossero in vacanza. E invece no, la polizia li ha trovati tutti morti all’interno di casa loro. È ancora mistero sulle cause della morte: gli agenti li hanno trovati senza vita ed ovviamente è stata aperta un’indagine. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati appunto i vicini della famiglia di origine polacche che una volta entrati nello stabile hanno fatto subito la macabra scoperta.

>> “Qui è l’inferno”. Traghetto con 120 passeggeri a bordo in fiamme. La situazione

Ci troviamo nella zona ovest di Londra, precisamente nel borgo inglese di Hounslow, dove l’intera comunità è ancora sotto choc. A dirigere le indagini è il detective Linda Bradley. La polizia londinese ha scoperto i corpi senza vita dei Wlodarczyk dopo le 15, quando, decisamente in allerta per la salute della famiglia, alcuni vicini e amici delle vittime hanno allertato le forze dell’ordine.





Famiglia trovata morta in un appartamento

L’investigatrice ha quindi dichiarato alla stampa: “Vorrei assicurare alla comunità che gli investigatori stanno lavorando per stabilire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente e che forniremo ulteriori aggiornamenti non appena ne avremo opportunità.

I loro parenti più prossimi sono stati informati e saranno interrogati dagli investigatori e riceveranno supporto psicologico da persone qualificate che fanno parte della polizia locale”. Da quello che raccontano i vicini, Michal Wlodarczyk, di 39 anni, lavorava come muratore, mentre la moglie, Monika, faceva le pulizie in un hotel.

Tragedia w Londynskiej dzielnicy Hounslow, cala Polska rodzina znaleziona martwa przez sasiadow. Michal Wlodarczyk, 39 lat, Monika Wlodarczyk, 35 lat, Dawid Wlodarczyk, 3 lat oraz Maja Wlodarczyk, 11 lat. Policja podejrzewa ze za smierc rodziny odpowiada jeden z rodzicow. pic.twitter.com/Mm8i7Hz50f — Michael ☕️ (@ex4ns) June 18, 2023

La tragica notizia è stata data per la prima volta da alcune mamme dei compagni di scuola della figlia 11enne dei Wlodarczyk, Maja. Le signore in questione hanno racontato di non aver ricevuto notizie dalla famiglia da martedì scorso e che hanno logicamente pensato che fossero andati tutti in vacanza per festeggiare i 40 anni di Michal Wlodarczyk, magari proprio in Polonia. Alla fine invece la tragica scoperta: erano tutti morti, lasciando l’intera comunità sotto choc.

Leggi anche: “Mai vista una roba così”. Choc in sala operatoria, l’equipe medica resta di sasso