Scoperta choc in sala operatoria. La vicenda ha dell’incredibile e fa il giro del web in poche ore. Il paziente soffriva da tempo di calcoli renali, motivo per cui è stato necessario intervenire. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire che il calcolo renale era il più grande al mondo mai tolto prima di oggi. Il suo peso? Ben 801 gr, a fronte dei 13 cm di un altro paziente, sottoposto all’operazione nel 2004 e dei 620 gr di peso in merito a un altro caso di rimozione avvenuta nel 2008. I calcoli renali possono insorgere per diverse cause, prima tra tutte uno stile di vita sedentario, ma anche obesità e disidratazione.

Rimosso il più grande calcolo renale esistente al mondo. La vicenda è avvenuta a un paziente dello Sri Lanka sottoposto all’operazione per la rimozione del calcolo, poi la scoperta choc sulle dimensioni dopo l’intervento eseguito l1 giugno dallo staff medico del Colombo Army Hospital: ben 13,372 cm di lunghezza e un peso pari 801 gr. Superati ufficialmente i due precedenti record mondiali.

Rimosso il più grande calcolo renale esistente al mondo: peso e lunghezza da record

La scoperta è stata veramente illuminante per il mondo della scienza, posto che solitamente il calcolo renale avrebbe le dimensioni di un piccolo sassolino presente nelle urine dalle conseguenze comunque insopportabili per chi ne soffe. Da atroci dolori al fianco a vomito e irrequietezza sfociando talvolta anche in lombalgia sorda e persino sangue nelle urine. I calcoli renali possono però variare in termini di dimensione e di sede e in linea generale possono andare via da soli senza dunque richiedere la necessità di intervenire.

Secondo la Mayo Clinic, bere più di 2 litri di acqua al giorno può aiutare a rimuovere piccoli calcoli – meno di 3 millimetri di diametro – lavando il sistema urinario. Ma per il paziente dello Sri Lanka il caso è stato decisamente diverso. Le dimensioni da record del calcolo renale hanno richiesto la necessità di rimuovere il problema in sala operatoria.

“Era grosso quanto un pompelmo, lungo quanto una banana e pesante quanto quattro criceti”, hanno raccontato i medici che hanno eseguito l’operazione. Nello specifico l’operazione ha avuto luogo al Canistus Coonghe al Colombo Army Hospital di Narahenpita e il calcolo renale entra ufficialmente nel Guiness Book of World Records.