Dramma in mare, lingue di fuoco sul traghetto. Il mezzo viaggiava con un totale di 120 persone, nello specifico 65 passeggeri e 55 membri dell’equipaggio, come riferito dalla guardia costera che ha diffuso immagini e video della tragedia sfiorata. Foto dell’estremità del traghetto letteralmente avvolto da fumo nero e panico generalizzato: dopo aver lanciato l’allarme, a intervenire prontamente è stato il personale della guardia costiera a bordo di un’altra imbarcazione che ha dunque raggiunto il traghetto e iniziato le svariate ed estenuanti operazioni di salvataggio e di spegnimento del fuoco.

Traghetto in fiamme, la tragedia sfiorata. Si apprende la notizia del dramma che poteva colpire le 10 persone a bordo del mezzo. A prendere fuoco la M/V Esperanza Star. Il traghetto era partito dalla provincia di Siquijor ed era diretto verso la provincia di Bohol nelle Filippine. Durante il tragitto, alle prime luce dell’alba, è scattato l’allarme. E non sarebbe pa prima volta per un dramma sfiorato.

Leggi anche: Traghetto in fiamme: si rischia la tragedia, c’è una prima vittima…





Traghetto in fiamme, la tragedia sfiorata: le immagini choc

Correva il mese di marzo dello scorso anno quando un altro traghetto ha preso fuoco nelle Filippine. Sul mezzo viaggiavano 250 persone, di cui purtroppo 31 decedute. Nel recente caso attuale, il pronto intervento della guardia costiera a bordo di un’altra imbarcazione, riferisce Ap sul suo sito, ha permesso di intervenire prima che potesse accadere il peggio: il personale di soccorso è intervenuto utilizzando un cannone ad acqua per spegnere l’incendio.

Sempre come appreso su Ap: “Tutti coloro che erano a bordo del traghetto sono al sicuro”, sono queste le parole di Joy Gumatay, portavoce della guardia costiera, che fortunatamente hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo. Nessuna vittima, ma resta il panico. I sopravvissuti sono stati portati nella città portuale di Tagbilaran nella provincia di Bohol. Ovviamente sul caso è stata aperta l”indagine per risalire alle possibili cause.

Purtroppo le frequenti tempeste, unitamente alla scarsa manutenzione delle navi così come al sovraffollamento e all’applicazione irregolare delle norme di sicurezza sono troppo spesso le cause di vicende simili. Sul caso specifico si resta ancora in attesa di ulteriori aggiornamenti che potrebbero porre chiarezza sulla precisa causa che ha portato allo scoppio dell’incendio e al propagarsi indomito delle fiamme.