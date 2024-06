Una madre scomparsa tre settimane fa, è stata trovata morta all’interno della sua auto nel parcheggio di un centro commerciale, ha riferito lunedì la polizia. Il corpo di Christina Lee Powell è stato scoperto sabato sera dopo che una guardia di sicurezza ha notato un “odore sgradevole” proveniente dal veicolo parcheggiato fuori dall’Huebner Oaks Center di San Antonio. La guardia si è avvicinata alla Nissan Rogue nera 2020 della 39enne, mamma di due bambini di 12 e 3 anni, dopo aver realizzato che era parcheggiata nello stesso punto da circa una settimana.

“Ha guardato all’interno del veicolo e ha notato un corpo sul sedile del passeggero anteriore e ha chiamato i soccorsi”, ha detto la polizia ricostrundo il momento del ritrovamento del cadavere della donna. La sua borsa e la sua carta d’identità sono state trovate all’interno dell’auto e sono state utilizzate per identificarla.

Scomparsa da tre settimane, Christine Powell trovata morta

La madre di Christine Powell, Claudia Moble, ha dato la notizia della morte di sua figlia su Facebook, scrivendo lunedì: “La mia bellissima figlia, Christina Powell, è stata trovata deceduta. Sono affranta. Grazie a tutti per le vostre preghiere”. Come spiegato dalla famiglia al momento della sparizione, Christina era scomparsa dal 5 giugno dopo essere partita dalla sua casa di San Antonio per dirigersi al suo lavoro di assistente legale.

La donna era stata avvistata dal filmato di sicurezza del campanello mentre usciva di casa verso le 10:30 circa, lasciando dietro di sé il telefono e l’Apple Watch. La mamma della vittima, che vive anche lui a casa, ha detto che sua figlia aveva chiamato il suo ufficio per far loro sapere che sarebbe arrivata in ritardo. Un collega è venuto a casa di Christina Powell poche ore dopo quando lei non si è presentata in ufficio e poco dopo è partita la denuncia di scomparsa.

“Mi sentivo come se stesse andando, credevo che sarebbe andata a lavorare – e penso che si sentisse come se stesse andando a lavorare”, ha detto Claudia Moble a Fox News subito dopo aver denunciato la scomparsa della figlia. “Non abbiamo avuto alcun tipo di conversazione approfondita. Ci siamo dette Buongiorno e lei mi ha detto che era in ritardo”, ha detto la madre di Christina. “Poi stava uscendo per andare al lavoro e le ho detto di stare attenta. E probabilmente le ho detto: ‘Ti amo’”.

La donna è morta per ipertermia, che si verifica quando il corpo non è più in grado di regolare la temperatura, il che aumenta la temperatura corporea di una persona a livelli pericolosi e potenzialmente mortali.