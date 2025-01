Una giovane madre single ha perso tutto a causa di un grave incendio scoppiato nella sua abitazione, causato dall’esplosione di una friggitrice ad aria. La 23enne era al lavoro quando un vicino l’ha contattata per informarla che la sua casa stava andando a fuoco. Inizialmente convinta che fosse uno scherzo, la donna si è precipitata a casa, trovando la sua proprietà completamente devastata. Tutti i suoi beni, inclusi i vestiti e i giocattoli della figlia di 15 mesi sono stati distrutti.

I vigili del fuoco di Bridgnorth e Much Wenlock hanno riferito che l’incendio potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento elettrico, che ha causato l’esplosione della friggitrice ad aria. L’esplosione ha inoltre danneggiato le tubature dell’acqua, che fortunatamente hanno contribuito a spegnere le fiamme.

Leggi anche: “Un boato allucinante”. Meteorite precipita davanti alla casa, lo schianto ripreso per la prima volta da una telecamera





Una mamma single di 23 anni perde tutto in un incendio in casa dopo l’esplosione della friggitrice ad aria

Attualmente, la madre di Angel, Emma Carpenter, 43 anni, sta cercando di raccogliere dei soldi per aiutare la figlia a ricostruire la casa e acquistare nuovi arredi. Angel, che lavora come impiegata amministrativa a Bridgnorth, nello Shropshire, ha raccontato: “Hanno detto che l‘incendio è scoppiato a causa di una presa elettrica e della friggitrice ad aria difettosa. Si è sciolto così tanto che ci vuole ancora del tempo per capire”. La donna è sconvolta perché ha perso tutto: “Tutto ciò su cui ho lavorato quella casa ora non c’è più”. Secondo i vigli del fuoco la presa di elettrodomestici come la friggitrice ad aria dovrebbero essere sempre staccate dopo l’utilizzo, cosa che invece Angel non faceva.

“È stato uno choc tale. Ho pianto per dieci ore. Mi ha distrutto. Ho perso tutto in quella casa”. Alcuni vestiti sono stati recuperati dall’abitazione, ma risultavano impregnati di odore di fumo. Angel ha spiegato: “Dopo quattro lavaggi non siamo ancora riusciti a togliere l’odore. Siamo riusciti a tirare fuori le foto dalle cornici e alcuni dei suoi biglietti del primo compleanno”.

Quando Angel è arrivata sul posto, i vigili del fuoco avevano già domato le fiamme. Attualmente vive con la madre Emma, in attesa di poter ristrutturare la casa. Angel ha ammesso con rammarico di non aver stipulato un’assicurazione: “Avrei dovuto stipulare un’assicurazione contro gli incendi o un’assicurazione sulla casa. Non ci pensi. Non sembra reale. Sembra un incubo”.