Joe Velaidum e la sua compagna Laura Kelly sono usciti in un pomeriggio di luglio per portare a spasso i loro cani sull’Isola del Principe Edoardo, in Canada, senza aspettarsi che al ritorno trovassero qualcosa di davvero incredibile. “Siamo rimasti sorpresi nel trovare la passerella disseminata di detriti. Pietre ovunque. Erano sparse ovunque. E all’inizio non avevamo idea di cosa le avesse causate”, ha raccontato Velaidum alla NPR.

In effetti, inizialmente Joe aveva pensato che fosse qualcosa caduto dal tetto e aveva cominciato a rimuovere il materiale dal paio. Quando i genitori di Kelly, che abitano lì vicino, hanno riferito di aver sentito un forte rumore suggerendo che potesse trattarsi di un meteorite, l’uomo ha controllato le riprese delle telecamere di sorveglianza della sua casa e si è reso conto che avevano ragione.

Meteorite colpisce una casa: il video

Secondo un esperto, si ritiene che l’impatto del meteorite sia il primo caso in cui il suono completo di un meteorite che colpisce la Terra sia stato registrato in un video. “Ho sentito dire che altre volte il suono è stato registrato, ma non in questo modo: quando vedi la roccia colpire la superficie, frantumarsi e poi senti il suono contemporaneamente”, aveva raccontato alla NPR Chris Herd, professore e curatore della collezione di meteoriti presso l’Università di Alberta a Edmonton, Canada.

Velaidum aveva dichiarato di essersi sentito fortunato: solo pochi minuti prima si trovava proprio nel punto in cui il meteorite si era schiantato contro la passerella di mattoni. “Se fossi rimasto in quel punto solo per un minuto o due in più, sarei stato sicuramente colpito e probabilmente ucciso da questo meteorite”, aveva aggiunto, precisando che l’oggetto aveva impattato con “una forza tremenda” e aveva lasciato una piccola ammaccatura sulla passerella.

Secondo l’American Meteor Society, le meteore entrano nell’atmosfera a velocità che variano tra le 25.000 e le 160.000 miglia orarie. Joe aveva raccontato dell’incidente al Meteorite Reporting System dell’Università di Alberta, e Herd aveva recuperato alcuni campioni di detriti per analizzarli, confermando che si trattava di un impatto meteoritico.

Il meteorite, che Herd aveva stimato essere di dimensioni simili a una palla da golf o una da baseball, apparteneva a un tipo noto come condrite ordinaria, uno dei più comuni tra quelli che colpiscono la Terra. Questi meteoriti sono composti da condruli, piccoli grani sferici di minerali silicati come olivina e pirosseno. Herd aveva ipotizzato che il meteorite che aveva colpito la proprietà di Velaidum provenisse dalla cintura di asteroidi tra Marte e Giove.