Durante il torneo WTA di Adelaide, Anna Kalinskaya ha vissuto un momento drammatico. La tennista russa, fidanzata (o ex, non si sa con certezza) del famoso tennista italiano Jannik Sinner, ha accusato un malore durante il match di sedicesimi contro Belinda Bencic. La situazione si è rivelata preoccupante, tanto che è stata immediatamente soccorsa dal personale medico presente. Questo episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i fan e gli appassionati di tennis, non solo per la salute della giocatrice, ma anche per il suo impatto sulla sua carriera in un momento cruciale della stagione.

Kalinskaya, nata a Mosca il 2 dicembre 1998, ha una carriera sportiva in continua ascesa. Sin da giovane ha dimostrato un talento straordinario nel tennis, vincendo numerosi titoli sia in singolare che in doppio. Nel 2024, ha raggiunto il suo miglior ranking WTA, posizionandosi tra le prime venti giocatrici al mondo. I suoi successi includono una vittoria significativa nel doppio femminile agli Australian Open junior nel 2016 e diversi titoli WTA nel 2023.





Anna Kalinskaya, il malore in campo durante il torneo

Tuttavia, la sua carriera non è stata priva di ostacoli; ha dovuto affrontare infortuni che l’hanno costretta a prendersi delle pause dal circuito. Oltre ai suoi successi sportivi, la vita privata di Kalinskaya ha attirato l’attenzione dei media. La sua relazione con Jannik Sinner, che è diventato ufficiale nel maggio 2024, ha reso i due una delle coppie più seguite nel mondo del tennis. Sinner ha confermato la loro relazione durante una conferenza stampa, sottolineando come entrambi preferiscano mantenere la loro vita privata riservata nonostante l’interesse del pubblico.

Anna #Kalinskaya si ritira al primo turno di Adelaide dopo 54 minuti di gioco.



Belinda #Bencic accede al secondo turno del torneo di Adelaide.#tennis | #WTA pic.twitter.com/zyJ1rOnhMO — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 7, 2025

La loro presenza reciproca nei tornei ha creato un’immagine di “power couple” nel panorama sportivo. La vicinanza tra Kalinskaya e Sinner si riflette anche nei momenti condivisi durante i tornei. Entrambi si sostengono a vicenda nelle rispettive carriere, con Sinner che spesso fa il tifo per Anna durante le sue partite. Questo supporto reciproco è fondamentale in un ambiente competitivo come quello del tennis professionistico.

Get well soon, Kalinskaya 💜



Bencic progresses to the next round after the No.7 seed is forced to retire through injury.#AdelaideTennis pic.twitter.com/O9bDdeI3eu — wta (@WTA) January 7, 2025

Great start for Bencic ⏩️@BelindaBencic converts her 4th set point to lead 6-2 over Kalinskaya!#AdelaideTennis pic.twitter.com/Aj5izfZaOR — wta (@WTA) January 7, 2025

Medical time out for Anna Kalinskaya vs Belinda Bencic.



Waiting for physio to come on court.



Kalinskaya yet to win a point on return in 3 games.



Bencic serving at 5-2 up. pic.twitter.com/iVOecqxO68 — edgeAI (@edgeAIapp) January 7, 2025

Tornando al malore di Kalinskaya ad Adelaide, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sua condizione fisica e sulla possibilità di partecipare ad altri tornei imminenti. Anna Kalinskaya sta vivendo un periodo di grande intensità sia sul piano professionale che personale. Con una carriera promettente davanti a sé e il supporto di Jannik Sinner, le sue aspirazioni nel tennis sembrano più luminose che mai, nonostante le sfide che sta affrontando attualmente.

