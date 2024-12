“Addio leggenda”. Calcio mondiale in lutto, genio assoluto e quel successo che ha fatto la storia

Piange il calcio mondiale, la leggenda si è spenta stamani. Aveva trascorso diversi giorni nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Dos de Mayo a causa di complicazioni di salute. La notizia è stata annunciata dalla figlia, Valeria scatenando una rapida ondata di commenti e reazioni sia dai media nazionali che da quelli internazionali. Attraverso un messaggio emozionante sui social media, il Barcellona ha dichiarato quanto segue.

“FC Barcelona esprime il rammarico per la sua morte, giocatore azulgrana tra il 1973 e il 1976, e desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, hanno concluso.Il club ha sottolineato il suo lascito e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia del calciatore, che sarà ricordato per il suo talento, carisma e contributo al calcio mondiale.





Calcio in lutto, morta la leggenda peruviana Hugo Sotil

Hugo Sotil, morto a 75 anni, esordì nel calcio professionistico con la maglia del Deportivo Municipal nel 1968, anno in cui aiutò la squadra a raggiungere la promozione in massima serie. Debuttò nella massima divisione del campionato peruviano di calcio nel 1969, imponendosi con ben 10 reti in 18 partite. Nel 1971 i dirigenti dell’Alianza Lima e del Municipal programmarono una serie di amichevoli internazionali, giocate da una rappresentativa delle due squadre.

Nella compagine figuravano, tra gli altri, Hugo Sotil e Teófilo Cubillas, che componevano la cosiddetta dupla de oro. La squadra vinse per 1-0 contro il Benfica di Eusébio e conseguì una clamorosa vittoria per 4-1 contro il Bayern Monaco di Franz Beckenbauer e Gerd Müller.

Debuttò con la nazionale peruviana il 4 febbraio 1970 allo Stadio Nazionale del Perù di Lima contro la Bulgaria, entrando nel secondo tempo e firmando tre gol della partita, finita 5-3 per i padroni di casa. Con la sua nazionale partecipò alla fase finale del campionato del mondo del 1970, uscendo ai quarti di finale.

Nel 1975 vinse la Coppa America. Nel corso del torneo, a causa delle resistenze opposte dal suo club ai suoi viaggi all’estero, Sotil giunse a Caracas, sede della finale contro la Colombia, appena in tempo per la partita, raggiungendo i compagni di squadra che si trovavano già allo stadio. Segnò poi l’unico gol dell’incontro, decretando così il secondo successo del Perù nella competizione. Con la nazionale peruviana è sceso in campo 62 volte ed è andato in rete in 18 occasioni.