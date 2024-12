Una bruttissima vicenda scuote ancora il caso della morte di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate a Rimini ad ottobre 2023. Il figlio Giuliano Saponi, che abita nello stesso pianerottolo dove c’è l’abitazione della madre, si è accorto di un gesto agghiacciante avvenuto nelle scorse ore e che ha causato un nuovo giallo in una storia ancora tutta da chiarire.

Con l’accusa di essere l’autore del delitto è indagato Louis Dassilva, il vicino di 34 anni di Pierina Paganelle ed ex amante della nuora di lei, che ha sempre detto di essere estraneo all’assassinio della pensionata. Questo episodio che si è registrato ora sta inquietando non molto tutti, come spiegato dal sito Fanpage.

Leggi anche: Pierina Paganelli, il parere di Roberta Bruzzone sui Dna scoperti sulla vittima





Omicidio Pierina Paganelli, nuovo giallo: strappati i sigilli alla sua casa

Come riferito dal figlio di Pierina Paganelli, a oltre un anno dall’omicidio della donna sono stati strappati i sigilli apposti davanti all’appartamento. I nastri della polizia sono stati tolti con forza e quindi l’uomo ha contattato subito i suoi avvocati. I legali hanno a loro volta informato la procura di Rimini e sul luogo sono arrivati gli agenti.

In seguito all’allarme lanciato dal figlio di Pierina, la polizia si è piombata sul posto con il dirigente Marco Masia e i poliziotti della scientifica. Sono stati fatti dei rilievi per capire se qualcuno sia entrato in casa e abbia eventualmente rubato qualcosa. La moglie di Giuliano Saponi, Manuela Bianchi, ha chiamato il suo consulente criminalista per informarlo dell’episodio.

L’appartamento è sotto sequestro e dunque bisognerà fare luce su chi abbia commesso questo gesto non consentito.