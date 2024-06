La partita tra Croazia e Italia è stata un evento speciale, soprattutto per i tifosi azzurri e per Mattia Zaccagni, autore del gol decisivo che ha assicurato la vittoria. Ma l’emozione non si è limitata al campo: il piccolo Thiago, figlio di Zaccagni, ha regalato un momento dolcissimo che ha toccato il cuore di molti.

L’attesa per il match di ieri era palpabile. Croazia-Italia era una sfida cruciale per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024. La tensione si è sciolta in un’esplosione di gioia quando Mattia Zaccagni ha segnato il gol della vittoria su assist di Riccardo Calafiori. I tifosi italiani, sia allo stadio che davanti alla televisione, hanno festeggiato con entusiasmo, e il commentatore Fabio Caressa ha contribuito con una delle sue inconfondibili esultanze.

Mattia Zaccagni, la sorpresa del figlio dopo il gol contro la Croazia

Questa mattina, Chiara Nasti ha condiviso un momento tenerissimo sui social: suo figlio Thiago che esulta per il gol del papà. Non avendo potuto seguire la partita dal vivo, il piccolo ha scoperto solo al risveglio il risultato finale e il fatto che suo padre avesse segnato il gol decisivo. Nel video, pubblicato da Chiara Nasti e condiviso da Mattia Zaccagni, Thiago appare felicissimo. Si vede il bambino sorridere e applaudire, farfugliando parole di gioia.

Il video è accompagnato da una dolce dedica su Instagram da parte di Chiara Nasti: “Grazie papà per rendermi così fiero di te. Sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, indicandola e riconoscendola urlando ‘BA BA BA’. Stamattina, quando mi sono svegliato, mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri. Sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti, ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto, papà! Forza Azzurri, forza ragazzi!”.

Le parole piene d’amore di Chiara e Thiago hanno toccato profondamente Mattia Zaccagni, che ha risposto con un affettuoso commento: “Amori miei”. La partita Croazia-Italia ha portato non solo una vittoria sul campo, ma anche momenti di pura emozione e amore familiare, mostrando il lato più umano e tenero del calcio.