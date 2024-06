Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo, e Carlos Alcaraz, diventato numero uno del 2022, a soli 19 anni, si affrontano nella semifinale del Roland Garros. In palio la finale dello Slam francese, il Roland Garros, con il vincitore tra Casper Ruud e Aleksander Zverev. Nel doppio femminile invece abbaimo trovato altre due utaliane, Jasmine Paolini (in finale sabato nel singolare contro Iga Swiatek) e Sara Errani.

Le due azzurre hanno superato Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse e conquistato un’altra finale per l’Italia torneranno in campo domenica. Ma torniamo alla gara tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il pubblico è in visibilio. Sul 4-4 lo spagnolo serve con palle nuove, arriva sul 40-15 quando si accorge che qualcosa è successo sugli spalti.





Alcaraz-Sinner, interruzione durante il match del Roland Garros

Alle 18 inizia il quinto set. Alcaraz scappa subito sul 40-0, Sinner ha difficoltà a rispondere ed è sempre in difesa. Lo spagnolo ha ritrovato fluidità e leggerezza mentale dopo aver perso il terzo set. Vince il primo game e sembra più fresco. Nel quarto, come dicevamo, un grande recupero di Alcaraz e un clamoroso errore allo smash dell’azzurro riportano il punteggio sul 30-30.

Jannik serve per restare nel set e all’inizio sembra tutto facile: 30-0. Poi un grande recupero di Alcaraz e un clamoroso errore allo smash dell’azzurro riportano il punteggio sul 30-30. L’accelerazione in rovescio lungolinea di Carlos vale il 30-40 e il set point. E Alcaraz si prende break e set con un diagonale in campo aperto. La partita va al quinto e quello smash sbagliato grida vendetta. Siamo a 3 ore e 19 minuti di gioco.

Poco prima, durante il quarto, c’è stata una breve interruzione. Al Philippe Chatrier nella semifinale del Roland Garros, uno spettatore ha accusato un malore sugli spalti quando il punteggio recitava 4-4 (40-15) con Alcaraz al servizio nel quarto parziale. Sinner è in vantaggio due set a uno. Il gioco è stato sospeso mentre venivano prestate le cure del caso nei confronti dello spettatore.

I due tennisti hanno fermato il gioco, l’arbitro è sceso per capire cosa stesse accadendo e dopo alcuni minuti, che sicuramente per i tennisti sono stati interminabili, ma anche serviti per riprendere fiato, il match riprende con Carlos che chiede di servire di nuovo una prima. Si spegne a rete il suo dritto: 40-30. Poi Sinner sbaglia e lo spagnolo va sul 5-4.