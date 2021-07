Italia campione d’Europa. Domenica 11 luglio gli Azzurri di Roberto Mancini hanno alzato al cielo la coppa dopo una partita al cardiopalma a Wembley, Londra. Il primo gol degli inglesi al 2’ del primo tempo, poi il pareggio al 67’ grazie a Leonardo Bonucci fino ai supplementari e ai rigori.

Poi la festa: allo stadio e in ogni parte d’Italia. Vittoria e coppa a casa, ma a Roma. Con buona pace del principino George, che ha assistito al match dalla tribuna con papà William e mamma Kate Middleton. Le immagini della sua gioia per il primo gol di Luke Shaw e poi quelle della tristezza alla fine della partita hanno fatto il giro del mondo. Ecco, William. Dopo la partita il duca di Cambridge ha duramente condannato il comportamento razzista di chi ha insultato i tre calciatori inglesi che hanno sbagliato i rigori.

Euro 20, “il principe William non ha salutato il presidente Mattarella”



“Sono disgustato dall’abuso razzista che ha preso di mira i giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri sera – ha commentato il principe William in riferimento agli insulti razzisti piovuti suoi social e rivolti a Rashford, Sancho e Saka – È del tutto inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento aberrante. Deve finire adesso. E tutti quelli coinvolti dovrebbero venire considerati responsabili”.





Ma c’è un altro retroscena sul duca di Cambridge. A fine partita, riporta l’Huffington Post, non avrebbe salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima di lasciare lo stadio. “Non conosciamo le regole del protocollo internazionale – si legge sul sito -, ma nel 1982 il re spagnolo accolse caloroso Pertini accanto a lui in tribuna. Il povero Mattarella invece era desolantemente solo, ignorato dal principe William”.

Una notizia che è presto rimbalzata su Twitter ma non si conoscono i motivi di questo presunto saluto mancato. Le immagini del dopo finale sono anche molto concitate e non si capisce bene. Ma magari il duca e il presidente della Repubblica si sono visti in seguito per farsi le congratulazioni a vicenda, questo non si può sapere.