Nei giorni scorsi Morgan ha fatto un passo indietro su Giorgia Meloni. Infatti il cantautore aveva confidato di aver consigliato la leader di Fratelli D’Italia sul programma elettorale. Nell’intervista al Giornale, Morgan aveva dichiarato: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Giorgia Meloni era poi intervenuta ai microfoni di RTl102.5 per chiarire i fatti.

“Con Morgan ogni tanto ci scriviamo degli sms – ha affermato Giorgia Meloni -. È vero che l’altro giorno mi ha scritto un sms dicendo ‘attenti al linguaggio nel programma’ ed è diventato ‘Morgan scrive il programma di FdI’, ma non è vero. l programma di Fratelli d’Italia non è stato ancora pubblicato, alcuni commentano quello di cinque anni fa e altri scrivono cose totalmente inventate”.





La replica di Morgan è arrivata immediata: “Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘manganelli verbali’ non pagano. Adesso la finirete di dire str***e”. Il cantautore poi specificato che alle prossime elezioni politiche non voterà Giorgia Meloni.

Morgan è tornato a parlare ai fan attraverso Instagram. E in un post pubblicato sul noto social ha ammesso di essere stato costretto a rimandare i concerti per motivi di salute. I fan si sono allarmati subito e sui social sono stati in molti a formulare ipotesi sulle condizioni di Morgan. “In questi giorni sto molto male ho dovuto annullare i concerti purtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i biglietti, credo che la mia agenzia sia riuscita a rimandarli e non cancellarli. Ho delle grandi fitte di dolore, ho sempre tribolato con il mio rene sinistro, non è una sorpresa prima o poi sapevo che si sarebbe ripresentato”.

Il cantautore ha poi aggiunto che grazie alla musica riesce a distrarsi e a non pensare al dolore: “Cerco di distrarmi con la musica che ha un potere salvifico, conoscendo la storia di Franz Liszt che è sempre uscito da qualunque momento difficile fisicamente grazie alla immersione nella musica. Ci vediamo appena mi riprendo, se mi riprendo”, ha spiegato. Sotto il post, Morgan ha ricevuto migliaia di commenti di persone che lo esortavano a rimettersi in forma in tempi brevi. C’è chi scrive: “Ti aspettiamo. La Musica è la nostra forza e con essa non siamo mai soli”.

