“Ti prego…”. Ballando con le stelle, c’è il colpo di scena: l’inaspettato gesto di Morgan

Di litigate in tv ne abbiamo viste a bizzeffe. Ricordate, tanto per citare una delle più ‘celebri’, quella tra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Roberto D’Agostino? Sono passati trent’anni. Era infatti il 1991. Il programma era “L’istruttoria” di un neppur quarant’enne Giuliano Ferrara. Delle tante battaglie, inchieste, provocazioni lanciate in quella storica trasmissione cosa è rimasto dopo tanto tempo?

Ma è chiaro! È rimasto lo schiaffone che D’Agostino rifilò a Sgarbi in diretta. Poco prima quest’ultimo si era ‘divertito’ a lanciare dell’acqua addosso all’impertinente cronista. Un botta e risposta che all’epoca – e tutto sommato pure oggi – fece scalpore. Altro che trash, pure il non certo esile Ferrara fece parecchia fatica per separare i due. Dal 1991 arriviamo ai giorni nostri quando balza agli onori della cronaca un altro faccia a faccia che sta facendo tanto discutere. Quello tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle.

Le parole di Morgan all’indirizzo della giurata del programma Selvaggia Lucarelli non sono passate sotto silenzio. Tanto che pure la conduttrice Milly Carlucci è dovuta intervenire a difesa della sua giuria: “Abbiamo un conduttore, una giornalista, scrittrice, uno stilista, persone con mondi importanti”. L’artista, tuttavia, ha proseguito nel non ritenere congruo il parere della giornalista: “Quando io ricevo un parere negativo da parte della Smith io sto ricevendo un valido contributo”.





Dopo il ‘grande freddo’ tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, comunque, sembra essere arrivato un vento caldo di riavvicinamento. È stato il cantautore, al secolo Marco Castoldi, in particolare a compiere un gesto davvero inaspettato. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram il cantante ha fatto una proposta alla giornalista che lo aveva stroncato a Ballando.

“Selvaggia – dice nella clip un Morgan tenero come un grissino – sarebbe bello che tu danzassi con me questo valzer”. Nella didascalia si legge: “Morgan. Invito al valzer. Musica di morgan – valzer dell’illusione Testo di C. Baudelaire”. Chissà se anche stavolta Selvaggia Lucarelli nostra avrà qualcosa da ridire, da obiettare, da controbattere. Sarebbe bello vederli danzare su queste soavi note. Giusto così, per poter scrivere un lieto fine che di questi tempi è tanta, tanta roba. O no?