Da anni una delle figure più amate e seguite del panorama musicale globale, beccato tra le bancarelle di un mercato di Roma. Con il passare del tempo, l’ex membro degli One Direction è riuscito a conquistare un posto di rilievo sulla scena musicale, diventando uno dei nomi più celebri del settore.

Solo l’anno scorso, come molti ricorderanno, ha fatto tappa a Campovolo per un concerto memorabile che ha segnato la conclusione della sua lunghissima tournée mondiale. Dopo quel grande evento, Harry Styles si è concesso una meritata pausa, e ora sta iniziando a lavorare al suo prossimo album di inediti, che potrebbe uscire nei prossimi mesi.

“È lui!”: la star beccata al mercato di Roma

Nel frattempo, i fan attendono impazientemente il ritorno di Styles, anche se non è ancora chiaro quando arriverà nuova musica. L’artista inglese sta approfittando di questo periodo di pausa per rilassarsi e godersi qualche vacanza. Proprio in questi giorni, è stato avvistato nel nostro Paese, più precisamente nella capitale. Ma non è tutto: nelle ultime ore, un evento ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole.

Harry Styles è stato infatti fotografato mentre faceva shopping in un mercato di Roma. In pochi minuti, le immagini hanno invaso il web, scatenando l’entusiasmo dei fan italiani, che si sono messi subito alla sua ricerca. Qualcuno potrebbe persino essere riuscito a incontrarlo.

Proof that Harry Styles is fashion girly #HarryStyles pic.twitter.com/8NYRIiLTSQ — louhomies♡🍑🇺🇦 saw 3/5 1D (@louhomies91) June 24, 2024

Insomma, è il momento di tenere gli occhi ben aperti nella speranza di incrociare Harry, anche solo per pochi istanti. Intanto, il pubblico italiano attende con trepidazione il suo ritorno in concerto. Tuttavia, per i live bisognerà pazientare ancora un po’. L’attesa, però, sarà sicuramente ripagata, e siamo certi che ci riserverà molte sorprese.