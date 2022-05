LDA, malore improvviso durante l’incontro con i fan: cosa è successo e come sta

LDA malore all’instore durante un incontro con i fan. Nonostante l’inaspettata eliminazione da Amici, vinto poi dall’alunno Luigi, continua il successo di Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi e conosciuto con l’acronimo di LDA. Per molti telespettatori, infatti, il figlio d’arte è “il grande escluso” dalla finale di Amici 21, il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

LDA, che ha avuto un malore all’instore con i fan, è stato il primo allievo di Amici a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, ed è stato il primo a firmare un contratto discografico e ad avviare un instore tour promozionale. Non solo, il figlio di Gigi D’Alessio è stato anche il primo cantante di Amici 21 per dati di ascolto e ascoltatori su Spotify Italia.





“L’esperienza ad Amici è stata una palestra, quindi, può servire per il futuro, sarà fondamentale per il mio futuro e per il mio presente. Maria è speciale e dà la possibilità di crescere come persona e artista, così come gli insegnanti della scuola”, ha detto LDA ai microfoni di una video-intervista concessa a Tgcom.24.

LDA malore all’instore – In questi giorni il cantante sta girando l’Italia per promuovere il primo album eponimo, LDA, il cui rilascio è avvenuto lo scorso 13 maggio 2022 e proprio durante un incontro con i fan che lo attendevano per una foto o un autografo, il cantante ha avuto un malore e si è dovuto allontanare.

Piccolo malore per LDA all’instore di Afragola, dove Luca D’Alessio era atteso per la presentazione dell’album e l’incontro con i fan. Dopo essersi rimesso in sesto il cantante è tornato dai suoi fan e sui social ha chiesto scusa si fan per l’attesa: “Mi è dispiaciuto fermarmi per 5 minuti perché all’inizio mi girava la testa da morire. Chiedo scusa per quei 5 minuti in più che vi ho fatto attendere, – ha concluso – però non ero lucido in quel momento”.

