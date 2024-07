Beccato nel reparto frigo della Coop di Orbetello, in Toscana. Chi l’ha riconosciuto, e ripreso per poi postare il video sui social, non poteva credere ai suoi occhi. Proprio lui, star mondiale seguitissima e amatissima si aggirava con tranquillità tra gli scaffali del supermercato. Il video in questione, nemmeno a dirlo, è subito diventato virale.

Anche perché solo pochi giorni fa il divo, che si trova in Italia per un non meglio precisato motivo, era già stato definito “uno di noi” perché pizzicato tra le bancarelle del mercato di Porta Portese, a Roma. Sempre da solo, senza guardie del corpo. E dunque ora le speranze di incontrarlo in giro aumentano per i fan.

Il super vip beccato alla Coop

Harry Styles ci deve aver preso gusto a girare con nonchalance per i negozi. Come dicevamo, dopo la paparazzata al mercato, domenica 30 giugno il membro della band One Direction ha fatto visita a un supermercato di Orbetello per scegliere e acquistare cosa mangiare.

Nel breve video pubblicato su X prima si vede il cantautore 30enne piegato su uno dei frigoriferi della Coop, presumibilmente per scegliere del pesce surgelato. Poi, dopo qualche secondo, si accorge di essere ripreso e rivolge uno sguardo evidentemente infastidito a chi lo sta riprendendo con il cellulare.

Buongiorno soltanto a #HarryStyles mentre fa la spesa alla coop scegliendo del pesce. Questa estate italiana regala delle gioie immense pic.twitter.com/E0Hc88gydS — Angelica (@therealengie) June 30, 2024

“Ha dimenticato di essere una pop star internazionale?”, si chiede qualcuno senza fare a meno di notare come sia vestito pesante, totalmente fuori luogo rispetto alle alte temperature del weekend. In ogni caso non è chiaro perché il cantante e attore si trovi in Italia. Le ultime notizie di questi giorni vogliono che la star abbia acquistato casa a Viterbo, dunque potrebbe non essere più così raro avvistarlo in giro, nelle sue attività quotidiane.