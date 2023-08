Celine Dion, grande preoccupazione per la cantante canadese. La celebre artista, capace di conquistare milioni di fan fin dagli anni ’80 grazie alle vittorie al Festival mondiale della canzone popolare dell’82 e all’Eurovision Song Contest dell’88, ha seri problemi di salute. Già a maggio scorso si era saputo che la cantante aveva dovuto cancellare i suoi numerosi impegni lavorativi. Annullati tutti gli eventi fino ad aprile del 2024.

E purtroppo non giungno notizie rassicuranti sulle condizioni di Celine Dion. In questo difficile periodo l’artista è circondata dall’affetto dei suoi cari e la sorella Claudette ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo il giro del mondo. La cantante soffre della sindrome della persona rigida, cioè un disturbo che colpisce il sistema nervoso centrale e provoca rigidità muscolare e spasmi. Celine Dio ha iniziato le cure del caso, ma a quanto pare non ci sono risultati soddisfacenti.

Celine Dion non migliora, le parole della sorella Claudette

In una recente intervista a Le Journal de Montreal la sorella ha dichiarato che Celine Dion sta facendo di tutto per trovare un trattamento efficace capace di contrastare la sua sindrome. Purtroppo, però, nonostate il ricorso a cure e ai “migliori ricercatori del settore” per la cantante ci sono stati pochi miglioramenti. Dunque la lotta contro la malattia prosegue.

“Non riusciamo a trovare una medicina che funzioni, ma avere speranza è importante” ha detto Claudette Dion. La donna ha poi rivelato che, nonostante la situazione, Celine non riesce comunque a fare a meno del proprio lavoro: “Onestamente penso che abbia soprattutto bisogno di riposare. Va sempre al di sopra e al di là, cerca sempre di essere la migliore e al top del suo gioco”. Poi, quasi fosse un appello alla sorella, ha aggiunto: “A un certo punto, il cuore e il corpo cercano di dirti qualcosa. È importante ascoltarli”.

Ma Celine Dion non ne vuole sapere e ha anche inciso una colonna sonora per un nuovo film. “Quando la chiamo ed è occupata – dice ancora Claudette – parlo con mia sorella Linda che vive con lei e mi dice che sta lavorando sodo. Sta ascoltando il più possibile i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara”. I familiari di Celine si dicono “fiduciosi” che presto la cantante possa tornare a stare bene. Non resta che unirci agli auguri di pronta guarigione che in questo momento stanno giungendo a Celine dai suoi numerosi fan e non solo.

