Incredibile disavventura per la popolarissima star della musica italiana. Stiamo parlando di una cantante e rapper tra le più famose capace di battere record su record e di imporsi all’attenzione del pubblico del Belpaese e non solo. Tanto per dirne una: stiamo parlando dell’unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad avere ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al loro singolo “Roma-Bangkok”(oltre mezzo milione di copie vendute).

Il video della canzone, per dirne un’altra, su Youtube ha raggiunto le 294 milioni di visualizzazioni che le hanno permesso di ottenere la Vevo Certified. Sempre su Youtube è stata la prima italiana a raggiungere il miliardo di visualizzazioni sul suo canale. Il suo vero nome è Claudia Judith Nahum, ha 30 anni, ed è nata a Singapore dove il papà geofisico si trovava per motivi di lavoro. Allora avete capito di chi si tratta? Ancora no? Ve lo diciamo subito.

Baby K in ospedale dopo la ‘carica’ di una fan: tutti i concerti annullati

Con una serie di messaggi social via Instagram e TikTok Baby K ha raccontato quello che le è successo recentemente: “Circa tre settimane fa sono stata accusata di non aver fatto selfie con una bambina scesa dal palco di Battiti, quando invece io faccio serenamente selfie con tutti e ci sono le foto. Questa è stata una fake news”. Poi al parco fluviale di Teramo c’è stato il suo concerto ed è accaduto l’impensabile.

La cantante ha spiegato: “L’altro ieri sono andata a Teramo, e lì la polizia ha deciso di fare il contrario del suo mestiere: ha aperto le transenne e si è creata una tale calca e avevo bambini addosso. In questa occasione sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Non riuscivo neanche a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e sono nera. Devo cancellare i prossimi show, molti sono all’estero e ho aspettato otto anni per farli”.

La rabbia di Baby K è davvero tanta. Oltre al danno subito, infatti, la cantante è convinta di aver subito una ‘beffa’ e lancia accuse sia alla stampa che a chi doveva garantire la sicurezza. Come si vede da alcune story sul profilo Intagram l’artista contesta la ricostruzione degli eventi: “Non mi stavo allontanando dalla folla” e ancora “Scrivono donna con un bambino in braccio” così da far tenerezza a chi legge”. La versione di Baby K, però, è ben diversa. La cantante dice invece che a spintonarla è stata una “signora di una certa età di robusta costituzione che non volendo aspettare che finissi di scattare foto con i bimbi ha spinto fortemente… per arrivare a me”. Davvero una ‘bad story’…

