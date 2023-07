Incidente e pronto soccorso per il cantante, saltano due date in Sicilia. Era attesissimo a Palermo e Catania, tappe del Summer tour che si concluderà a Firenze ma si è visto costretto a rinunciare per via di un brutto fatto avvenuto nelle scorse ore. Come tanti artisti, anche lui è impegnatissimo in questa estate 2023 con live che lo stanno portando in giro in tutta Italia. La tournée proseguirà anche per il mese di agosto, per poi terminare il prossimo 10 settembre a Firenze, come detto. E sarebbe dovuto arrivare in Sicilia per due attesissimi concerti ma è arrivata la comunicazione inaspettata dell’annullamento.

È stato infatti coinvolto in un brutto incidente che lo ha fatto finire in ospedale, a Roma, come rivelato su Instagram dove ha spiegato nei dettagli cosa gli è successo. Ha poi pubblicato anche una foto mentre il personale sanitario gli medica un braccio dopo la brutta ferita provocata da una porta a vetri. Quindi l’annuncio: costretto ad annullare le due date siciliane, anche se ha rassicurato tutti dicendo di stare bene.

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”, ha scritto Salmo in una Storia di Instagram.

Nonostante la foto, dove sembra essersi procurato brutte ferite, il rapper sta bene per fortuna. Niente di grave, quindi, anche se il braccio è tutto fasciato. Ma non è chiaro se i due concerti siciliani verranno recuperati, ma senza dubbio nelle prossime ore verranno dati aggiornamenti.

Il tour estivo di Salmo riprenderà comunque il prossimo 16 agosto a Gallipoli, per poi toccare tra le altre località anche Follonica, Romano d’Ezzelino, San Benedetto del Tronto e Acri e proseguire ininterrottamente fino a settembre, come mostra la locandina.