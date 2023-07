Leggenda era già, ora entra nel mito. Mercoledì scorso, a 77 anni, il cantante e bassista della storia band è morto. La notizia arriva dalla sua band con la quale, negli anni ’70, ha segnato un periodo difficilmente ripetibile nella storia. Fatali complicazioni dovute a broncopneumopatia cronica ostruttiva, la morte lo ha raggiunto in un ospedale di Los Angeles. Si legge nella nota: “Siamo tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante, è deceduto la scorsa notte (26 luglio, ndr) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute a una broncopneumopatia cronica ostruttiva”.

“Era parte integrante degli Eagles ed è stato determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come evidenziato dalla sua ballata caratteristica, ‘Take It to the Limit'”, si legge nella nota. Il bassista, definito “l’uomo più dolce del mondo della musica” dall’ex compagno di band Don Felder, ha aggiunto armonie alte a brani come Take It Easy e The Best of My Love e si è fatto avanti per la ballata al tempo di valzer Take It to the Limit .





Lui era Randy Meisner, uno degli Eagles. Meisner si unì a Don Henley, Glenn Frey e Bernie Leadon nei primi anni ’70 per formare una band. Evolvendosi dal country rock all’hard rock, gli Eagles hanno prodotto una serie di singoli e album di successo nel decennio successivo, iniziando con Take It Easy e continuando con Desperado, Hotel California e Life in the Fast Lane.

Sebbene rimproverati da molti critici come astuti e superficiali, gli Eagles pubblicarono due degli album più popolari di tutti i tempi, Hotel California e Their Greatest Hits (1971-1975).Meisner rimase fino all’uscita del 1976 di Hotel California. Come artista solista, Meisner non si è mai avvicinato al successo degli Eagles, ma ha avuto successi con Hearts on Fire e Deep Inside My Heart e ha suonato su dischi di Walsh, James Taylor e Dan Fogelberg, tra gli altri.

Figlio di mezzadri e nipote di un violinista classico, Meisner ha suonato in band locali da adolescente e alla fine degli anni ’60 si era trasferito in California e si era unito a un gruppo country rock, Poco, insieme a Richie Furay e Jimmy Messina. Ma ricorderà di essersi arrabbiato perché Furay non gli ha permesso di ascoltare il mix in studio del loro primo album e ha lasciato il gruppo prima che uscisse: il suo successore è stato Timothy B. Schmit.