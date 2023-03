“Una terribile notizia”. Celine Dion, fan in lacrime: l’atroce scoperta sulla cantante. La famiglia si stringe intorno a lei (VIDEO)

Celine Dion è viva, tutti gli articoli che si sono visti nelle ultime ore e negli ultimi giorni riguardo sulla sua morte sono tutti da considerarsi fake news. Tuttavia c’è qualcosa che non va, secondo i fan, a proposito della salute della famosa e amata cantante canadese. Finalmente fa un po’ di chiarezza Amzad Khan di Pkb News. Secondo il giornalista, la cantante premio Oscar potrebbe avere dei problemi neurologici e i fan se ne sarebbero accorti anche dalle sue ultime apparizioni pubbliche.

Quindi, per quanto ne sappiamo, le voci sulla morte di Celine Dion si sono scatenate quando l’attrice ha parlato apertamente della sua malattia. La donna ha racontato che le è stata diagnosticata la “Sindrome della persona rigida”. Nel frattempo, questa notizia ha aggiunto ansia sulle voci della presunta morte e chiaramente è diventata virale su Internet. Tra l’altro, solo di recente, la sorella di Celine Dion, Claudette, ha raccontato ai fan di come la donna stia affrontando la malattia.

Celine Dion, preoccupano le condizioni di salute: fan allarmati

Claudette ha dichiarato durante un’intervista con “Le Journal De Montreal” che Celine Dion è in cura e sta affrontando bene la malattia, a Denver. Ha detto ai cronisti: “Sono fiduciosa che la vita le restituirà ciò che ha dato perché è una donna estremamente intelligente, molto generosa e talentuosa, e anche innamorata della vita”.

Secondo Claudette Dion, Celine tornerà presto ad esibirsi. La cantante di “My heart will go on” ha attualmente 54 anni e soffre di una rara condizione neurologica nota come “Sindrome della persona rigida”, una terribile malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che provoca rigidità muscolare progressiva, rigidità e spasmi, principalmente nel tronco e nell’addome.

Celine Dion ha rivelato di aver contratto questa malattia attraverso un video postato su Instagram. Poi è spuntato un video (tutto da verificare, probabilmente falso, Ndr) in cui si vedrebbe Celine Dion sdraiata sul letto di morte e alcune persone che piangono intorno a lei. Secondo quanto riferito, il video ha raccolto più di 8000 visualizzazioni al momento della pubblicazione ma poco dopo è stato bollato come “falso”.

