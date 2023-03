Un vero e proprio dramma, l’ennesimo, nella vita privata della vip, costretta ad affrontare da tanti anni una lotta durissima contro il cancro. Ma l’ultimo annuncio, fatto nelle scorse ore, è il più agghiacciante e sta facendo preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. A rivelare tutto è stata Linda Nolan, che ha ammesso il ritorno del tumore. Ormai ha raggiunto anche il cervello e la situazione è sempre più allarmante. Nonostante questo, sta provando a combattere con la stessa determinazione di sempre.

Linda Nolan ha quindi rotto il silenzio in un programma tv e ha confidato che il tumore si sta facendo sentire con metastasi che hanno coinvolto l’area cerebrale. Come ricordato da Leggo, la donna era stata colpita dalla gravissima patologia 18 anni fa, quando le era stato riscontrato un cancro al seno superato alla grande in un anno. Ma nel 2017 l’incubo è tornato con un raro tumore all’anca, purtroppo non curabile, che aveva colpito anche il fegato. E ora l’aggiornamento terribile, che la mette in pericolo di vita.

Linda Nolan, il tumore ha coinvolto anche il suo cervello

Queste le struggenti parole di Linda Nolan sul tumore, rilasciate in diretta a Good Morning Britain: “Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo ovviamente è spaventoso, perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia. Non mi arrendo, sono ottimista, perderò però i capelli per la quarta volta. Sono tornata a vivere con mia sorella, il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho avuto tre cadute piuttosto brutte. Ho quindi comprato una sedia a rotelle“.

Infine, nella trasmissione inglese la cantante Nolan ha voluto aggiungere altri dettagli sulla malattia: “Stiamo preparando le cose per l’inevitabile, è un viaggio spaventoso da fare. Non so quanto tempo mi resta, non sono io ad essere pessimista ma non lo so, nessuno di noi lo sa davvero. Per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo, basta essere positivi”. Quindi, ha confidato che potrebbe non essere rimasto molto da vivere, con la morte che purtroppo si avvicina sempre più.

Linda Nolan says cancer has spread in heartbreaking health update https://t.co/JZk2DaGHaP pic.twitter.com/BHQU7EA8ym — Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2023

Linda Nolan ha 64 anni ed è originaria dell’Irlanda. Nella sua carriera da cantante è stata in tournée con Frank Sinatra nel 1975 come membro della band The Nolans. Suo marito Brian Hudson è morto nel 2007 per un’insufficienza epatica. Ora il peggioramento delle sue condizioni di salute.