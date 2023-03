Notizia drammatica per il mondo del cinema. Un famoso attore a livello internazionale ha confessato di essere in lotta contro una grave malattia, che purtroppo ha scoperto nel recente passato. Non se l’è sentita di dirlo fino a questo momento, ma ora ha approfittato della pubblicazione del libro sulla sua carriera per svelare tutto ai suoi fan. Parliamo di Sam Neill, che ha un tumore che è già arrivato al terzo stadio. Le sue dichiarazioni stanno facendo preoccupare non poco i suoi ammiratori.

Ma Sam Neill non è spaventato dal tumore, nonostante la diagnosi non prometta nulla di buono. Lui stesso ha ammesso che c’è il rischio che possa perdere la vita, ma questo non vuole che lo scalfisca e quindi sta andando avanti verso la sua strada. La sua intervista con tanto di annuncio scioccante è stata effettuata al The Guardian ed è stata trasmessa anche dalla BBC. Parlando del suo libro, il titolo è Did I Ever Tell You This? e proprio all’interno del testo si è soffermato anche sulla terribile patologia.

Sam Neill ha un tumore: il drammatico annuncio

Dunque, Sam Neill ha anche spiegato quale sia il tumore che lo ha improvvisamente colpito, infatti si tratta del linfoma non Hodgkin. E le sue parole sono state un pugno nello stomaco: “Forse sto morendo. Sono abituato a lavorare e adoro lavorare e andarci. Amo stare con le persone ogni giorno, godermi la compagnia umana, l’amicizia e tutte queste cose. All’improvviso ne sono stato privato e ho pensato: ‘Cosa devo fare?’. Quindi ho iniziato a scrivere il libro per dare una ragione alle giornate e per superarla”.

Poi Neill ha sottolineato anche gli aspetti più negativi del cancro: “Ho perso i capelli e quando mi guardo allo specchio mi sento un vecchio calvo e sciupato. Rivoglio la mia barba, non mi piace l’aspetto del mio viso ma non ho paura di morire. Non posso fingere che l’ultimo anno non abbia avuto momenti bui, ma mettono in risalto la luce e mi hanno reso grato per ogni giorno. Sono solo contento di essere vivo“, ha detto ancora al The Guardian e alla BBC l’attore di Jurassic Park, che ha interpretato il ruolo del paleontologo Alan Grant.

Neill, 75 anni, è originario della Nuova Zelanda. Lui ha recitato precisamente in Jurassic Park nel 1993, in Jurassic Park III nel 2001 e in Jurassic World – Il dominio nel 2022. Ha avuto una moglie, la collega Lisa Harrow, dal 1978 al 1989 e ha concepito il figlio Tim. Poi grazie alle seconde nozze con la truccatrice Noriko Watanabe è venuta alla luce la figlia Elena.