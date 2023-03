“Quel maledetto tumore ha avuto la meglio”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: fan disperati (FOTO)

Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morto Bob Goody, attore britannico e co-sceneggiatore della commedia Wilderness Road della BBC1 del 1985. L’uomo è scomparso all’età di 71 anni. L’artista era malato da tempo di tumore e si è spento per sempre il 5 marzo, ma si è saputo soltanto adesso del suo decesso. Nato a Brighton nel 1951, Goody si è formato alla RADA ed è diventato noto come attore e poeta carismatico.

Ha diretto il suo spettacolo di sketch per bambini ITV, Smith & Goody negli anni ’80 con lo scrittore e comico Mel Smith, prima di scrivere “Wilderness Road”, una sitcom ambientata in uno squallido pub londinese, con Richard Cottan. Nella sua lunghissima lista di apparizioni, Goody è stato visto in: Bleak House , EastEnders , Lovejoy , Lock Stock e lo spin-off televisivo Lock Stock e Two Smoking Barrels e Queens of Mystery.

I suoi ruoli cinematografici includono “The Cook the Thief His Wife & Her Lover” di Peter Greenaway , Mike Leigh’s Mr Turner e Peterloo e The Borrowers. È stato anche in tournée con la Royal Shakespeare Company e ha fatto parte del National Theatre of Brent di Patrick Barlow. Cottan, il suo collega sceneggiatore, ha definito Goody “estroverso, caloroso, ineffabilmente generoso” e “un interprete naturale.

Con il suo aspetto distintivo e il suo talento comico unico, è stato una presenza indimenticabile sia sul palcoscenico che sullo schermo. Bob Goody aveva scritto una serie di spettacoli teatrali comici a due, sui quali vinse un Edinburgh Fringe First Award, ed era un membro originale della compagnia teatrale Shared Experience, dove si esibì in uno spettacolo personale, “The Insomniac In Morgue Drawer Nine”, nel 1982.

Very sad losses. RIP Bob Goody Nicholas Snowman pic.twitter.com/6zlJngqP4z — Another PARODY ACCOUNT Cinna (@AnotherCinna) March 10, 2023

Goody era attivo molto anche come scrittore di libri. Recentemente aveva pubblicato un libro di versi, War and Paracetamol , che ha tracciato la sua vita e il viaggio della sua malattia. “Divertenti, profondi e spesso di pessimo gusto, questi versi sono per molti versi la vera eredità artistica di Bob”, ha detto Cottan. Bob Goody lascia sua moglie Gina; il fratello Dave; le figlie Gemma, Seonaid e Sophie; e quattro nipoti.

