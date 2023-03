Sono ore di grande apprensione queste per Shakira, la famosa cantante sudamericana. La mamma dell’artista infatti, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Barcellona. La donna, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, ha avuto un grave problema medico: una trombosi alla gamba. Una situazione di estremo pericolo per la mamma di Shakira che come dicevamo è stata trasportata e in seguito ricoverata nell’ospedale spagnolo. Si tratta di una condizione molto grave che di fatto impedisce al sangue di non muoversi in modo corretto all’interno di un organo, in questo caso della gamba.

Dopo attimi di incertezza tuttavia, la donna sembra essere sotto controllo e fuori pericolo. Ora, fanno sapere fonti spagnole, è sotto osservazione dei medici. Da quello che scrivono i quotidiani locali, la madre di Shakira e si è sentita male ed è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso per ricevere le giuste cure mediche.

Shakira, la mamma ricoverata d’urgenza in ospedale

Ma solo nel nosocomio di Barcellona hanno capito la gravità della situazione e hanno quindi scoperto la cause del malore. La trombosi è una patologia che può arrivare in ogni parte del corpo, è letale in genere se si presenta al cervello. Per fortuna alla donna è successo alla gamba e ora fortunatamente sta meglio. Da quello che riferisce poi Telemundo, il coagulo non è arrivato al cervello fortunatamente e Nidia Ripoll è ora fuori pericolo e sta guarendo.

La prognosi quindi è favorevole per la gioia dei suoi familiari. Sempre i quotidiani locali fanno sapere che l’artista colombiana lascerà presto l’ospedale per ritornare nella propria abitazione. In questi giorni si è parlato spesso di Shakira, ma soprattutto in relazione alla separazione con Piqué.

L’uomo a riguardo, in questi ultimi giorni ha dichiarato: “Non voglio parlarne perché non mi tocca”. Per il calciatore, l’unico pensiero sono i figli in questo momento: “Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli. Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene”.

