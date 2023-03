Non solo Antonella Fiordelisi, anche Daniele Dal Moro fa discutere fuori dalla casa del GF Vip 7. Il suo gesto choc ha fatto storcere decine e decine di nasi in tutta Italia. In molti infatti, hanno reputato il suo gesto troppo forte, qualcuno addirittura l’ha definito “esagerato”. Ma cosa è successo fuori dalla casa di Cinecittà? C’è da dire che da quando è uscito, Daniele sta mostrando ai social un aspetto di sé che nella casa restava abbastanza celato: quello malandrino e ironico.

Dentro la villa di Cinecittà invece, Dal Moro ha sempre e solo discusso con tutti, con quel suo carattere molto forte. Di certo la sua parte scanzonata non è emersa molto, ma c’è sempre tempo per rimediare e lui lo sta facendo adesso. Da giorni poi, il gieffino si sta divertendo a morte, creando dei casini di non poco conto proprio sui social. In pratica menziona qualcuno e con molta ironia lo attacca, ma sempre scherzando. L’ultimo “scherzo” se così vogliamo chiamarlo, è quello dedicato alla sua ex compagna, Martina Nasoni.

Daniele Dal Moro fa discutere fuori dalla casa del GF Vip 7

La ragazza, reduce anch’essa del GF Vip 7, non ha mai manifestato una spiccata simpatia per Oriana Marzoli, attuale crush di Daniele. E non poche volte i due si sono scontrati proprio su questo argomento. E quando tutto tra loro sembrava finito o concluso, ecco arrivare Daniele che con questo gesto riaccende tutto: dolori e probabilmente anche qualche altra cosa. Ma cosa ha fatto?

In pratica il giovane ha pubblicato un video in cui butta nella spazzatura il libro della sua ex “fidanzata” Martina Nasoni. Chiaramente sui social tantissimi hanno riso rendendosi conto della sua ironia, tuttavia c’è stato chi l’ha presa malissimo questa cosa. Solo qualche ora prima, Daniele aveva detto su Twitter: “Se mi dicessero quale rifare tra la prima edizione tra la prima e la seconda rifarei questa”.

Che caduta di stile.. #danieledalmoro Penso che puoi anche tagliare dalla tua vita una persona. Senza fare teatrini 🎭 pic.twitter.com/OuOPBlAfHW — Simo (@SimonaCalascib1) March 21, 2023

E ancora Daniele Dal Moro: “La prima è la prima, tutto nuovo, emozioni davvero forti. Però questa la rifarei, anche se sarei arrivato volentieri in finale. Mi avrebbe fatto piacere, anche se sapevo cosa sarebbe successo, perché ci sono già passato. I ragazzi me lo chiedevano e io raccontavo loro tutto quello che succedeva. Poi mi richiamavano in confessionale e mi dicevano ‘Dani non raccontargli tutto, lascia che scoprano loro le emozioni nuove’”.

