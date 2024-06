Musica internazionale in lutto per la scomparsa di una icona di quella che viene definita no wave, movimento artistico che nasce attorno a due quartieri di New York, l’East Village e il SoHo e trova il suo apice espressivo nell’arte contemporanea, nella musica underground, nella videoarte, nella performance art e nel cinema con la realizzazione di film in super 8 millimetri e 16 millimetri.

Il decesso del cantante e musicista, grande esponente della no wave, è avvenuto a New York ma le cause del decesso non sono state ancora rivelate. Ad annunciare la morte dell’artista è stato il fratello David Siegfried. La sua ultima performance risale al 2019, si è tenuta ad Utrecht, nei Paesi Bassi.

James Chance, è morto l’artista simbolo della scena no wave di New York

Nel 2020 l’artista e la compagna storica Judy Taylor avevano aperto una raccolta fondi su GoFundMe per far fronte a problemi di salute legati alla pandemia. La Taylor è morta poco dopo. James Chance, il cantante, sassofonista, leader e compositore che alla fine degli anni 70 è morto a 71 anni al Terence Cardinal Cooke Health Care Center di New York.

Come detto, la notizia del decesso è stata annunciata da suo fratello David Siegfried, che non ha specificato la causa della morte, ma ha ricordato che l’artista soffriva di diversi problemi di salute da qualche anno. James Alan Siegfried era nato il 20 aprile 1953 a Milwaukee, Wisconsin. Inizia a suonare il pianoforte con le suore nella sua scuola elementare cattolica e poi il sassofono alto. Poi forma due band, il James Siegfried Quintet orientato al jazz e gli Stooges Death.

Nel 1975 inizia a usare il nome James Chance e forma un quartetto chiamato Flaming Youth prima di unirsi ai progenitori Teenage Jesus and the Jerks, altro gruppo simbolo della scena no wave, guidati dalla cantante e chitarrista Lydia Lunch. Poi forma i Contortions, che nella loro storia si scioglieranno e riformeranno diverse volte mentre James Chance rimarrà sempre attivo fino al 2019, quando si esibisce per l’ultima volta a Utrecht.