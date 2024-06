Tragedia in vacanza a Madeira, regione del Portogallo, un arcipelago formato da quattro isole al largo della costa Nord-occidentale dell’Africa, dove una ragazza di 28 anni è morta travolta da un’onda anomala. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri giovedì 27 giugno. Secondo una prima ricostruzione, Margherita Salvucci, residente a Colmurano, in provincia di Macerata nelle Marche, si trovava nei pressi di una scogliera, quando è stata travolta da un’onda anomala che l’ha trascinata in acqua.

Un turista italiano che si trovava lì in quel momento, e a assistito alla scena, si è gettato in acqua per soccorrerla e riportarla a riva. L’uomo è riuscito a portarla a riva e subito sono intervenuti gli operatori sanitari chiamati dalle altre persone che avevano assistito alla scena. Le condizioni della ragazza sono fin da subito apparse gravi.

Margherita Salvucci muore a 28 anni a Madeira

Margherita Salvucci è stata trasportata con urgenza all’ospedale del posto, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione. Purtroppo i tentativi dei medici sono stati vani, la ventottenne della provincia di Macerata è spirata nella mattinata di venerdì 28 giugno. Una terribile tragedia avvenuta mentre la ragazza si trovava in vacanza sull’isola portoghese insieme alla propria famiglia, i genitori e la sorella più piccola.

Margherita Salvucci era laureata in Medicina e come si legge sui siti locali che hanno riportato la notizia della sua tragica morte stava prendendo una specializzazione. Come detto, la ventottenne si trovava sull’isola del Portogallo insieme alla famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza e purtroppo un’onda anomala le è stata fatale. Nella mattinata di venerdì 28 giugno i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

Margherita Salvucci lascia la madre Ornella Fornica (la donna è stata sindaco di Colmurano, paese in cui viveva la famiglia), il padre Piergiovanni e la sorella minore Ester. La piccola comunità di Colmurano, dove la famiglia della 28enne è molto conosciuta proprio per il ruolo ricoperto dalla madre qualche anno fa, è rimasta scioccata dalla notizia e si è stretta intorno alla famiglia. Per questioni burocratiche, la salma della 28enne rientrerà in Italia non prima di martedì prossimo.