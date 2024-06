“Quasi sviene”. Si stava per sentire male il fortunato che ha sbancato al Gratta e Vinci. La sua è una maxi vincita. Con la minima spesa – 3 euro – il massimo risultato: 200mila euro. All’inizio era scettico: “Non ci poteva credere – ha raccontato la commessa alla quale ha chiesto di verificare il tagliando –. È rimasto davvero incredulo, mi ha chiamata per andare a controllare e gliel’ho confermato. Tra poco gli prendeva un colpo”. Ma non ci credeva ancora. E ha chiesto una verifica anche con il terminale. Poi il principio di mancamento.

La dea bendata ha baciato un 45enne di Pesaro, cliente del bar Road Drink. Il 26 giugno, non era arrivato lì solo per acquistare quel biglietto, ma poi ha chiesto alla commessa del bar di passargli un Gratta e Vinci da tre euro. I numeri fortunati che hanno permesso al pesarese di aggiudicarsi 200mila euro sono stati 43, 46 e 52.

“Quasi sviene”, choc al bar per il fortunato vincitore. Chi è

Emozionato per la vincita anche il co-titolare del bar, che al Resto del Carlino ha raccontato: “Questo cliente, che ogni tanto si vede, ha chiesto di comprare con tre euro questo tagliando e grattando i numeri 43, 46 e 52 si è accorto che era uscita fuori la scritta 200mila euro. Ma non ci credeva. Ha chiesto alla commessa e lei ha confermato che era la cifra vinta. Ma non ci credeva. Allora abbiamo caricato il biglietto sul portale che confermava la bella vincita. A momenti sveniva. Certo, da 3 euro a 200mila è un bel salto e come si dice quella cifra ‘gli armet un oss…’”.

Come raccontato dalla commessa, si tratta quindi di un cliente fisso del locale. Dice ancora il contitolare: “Siamo contenti che a festeggiare sia almeno un pesarese”. Ora col biglietto vincente dovrà andare in banca per farsi accreditare la vincita sul proprio conto corrente. “In questi casi infatti ci si deve rivolgere direttamente alla banca per incassare la vincita”.

Intanto sono tantissime le persone che, non appena si è saputa la notizia, si sono recate alla tabaccheria per festeggiare. Al momento il fortunato cliente non si è ancora fatto risentire. Non è escluso che il vincitore si ripresenterà per fare un regalo alla commessa a cui deve la vincita.