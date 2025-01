Una tragedia ha colpito l’autostrada A15, nel tratto tra Aulla e La Spezia, dove un incidente mortale ha spezzato la vita di Valentino Delfino, 43 anni, residente a Massa ma originario di Cagliari. L’uomo, alla guida di un furgoncino, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail. Valentino avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 26 gennaio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Sul luogo sono immediatamente intervenuti un’ambulanza e un’automedica della Croce Bianca di Aulla, seguiti successivamente dall’elicottero di soccorso Pegaso 3. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per Valentino non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così







Incidente sull’autostrada A15: muore un 43enne di Cagliari

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’impatto ha causato rallentamenti nel traffico lungo il tratto autostradale, ma la situazione è stata gradualmente normalizzata dopo i rilievi sul posto.

Chi conosceva Valentino Delfino lo descrive come un uomo generoso, profondamente legato alla sua famiglia e al lavoro. Era un manutentore sulle autostrade, una professione che svolgeva con grande dedizione. Valentino era il padre amorevole di due gemelli di 10 anni e il compagno premuroso di una donna con un figlio di 14 anni, che considerava parte della sua famiglia.

Tra le sue passioni c’era il Cagliari Calcio, una squadra che seguiva con entusiasmo, portando con sé un pezzo delle sue radici sarde anche nella vita quotidiana. La sua famiglia era il fulcro della sua esistenza, e i momenti con i suoi cari rappresentavano per lui una priorità. Valentino avrebbe festeggiato il suo compleanno tra due giorni, un’occasione che, come ogni anno, avrebbe probabilmente trascorso in compagnia della sua famiglia. Ora, invece, quella data si carica di un dolore incolmabile, segnando il ricordo di una perdita prematura e devastante.