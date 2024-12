Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di Natale lungo la strada provinciale 231, ex statale 98, precisamente all’altezza dello svincolo per via Montefaraone, in territorio di Andria. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma sembra che diversi veicoli siano stati coinvolti in uno scontro violento, che ha provocato anche un incendio. Le fiamme hanno devastato una Fiat 600, distruggendola completamente, mentre altre due vetture, una Fiat Panda e una Renault Megane, sono rimaste gravemente danneggiate.

L’incidente ha visto il coinvolgimento di ben sette automobili, un bilancio particolarmente pesante che ha causato il caos sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, tra cui le ambulanze del servizio 118, che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Andria e Barletta. Purtroppo, le condizioni di uno dei feriti, inizialmente giudicate gravi, sono ulteriormente peggiorate non appena è arrivato al pronto soccorso di Andria.

Orrore in autostrada: camper contromano, lo schianto è devastante e finisce in tragedia







Tragico incidente tra Andria e Canosa: due morti e quattro feriti

Nonostante gli sforzi dei medici, il paziente non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il bilancio finale dell’incidente ha così toccato le due vittime. Per prestare soccorso e procedere con le operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere contorte dei veicoli, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato congiuntamente ai carabinieri del nucleo radiomobile di Andria.

I soccorritori hanno lavorato per diverse ore per liberare le persone rimaste intrappolate all’interno delle automobili distrutte e per domare le fiamme che avevano avvolto la Fiat 600. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia. Gli agenti della squadra colanti della questura di Andria stanno ora conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Al momento sembra che la causa principale dello scontro sia stato un impatto frontale tra due veicoli, uno dei quali ha preso fuoco immediatamente. Le autorità stanno cercando di stabilire se l’incidente sia stato provocato da condizioni stradali avverse, distrazione, o da altri fattori, come l’alta velocità.

La tragica vicenda ha sconvolto la comunità locale, sconvolta per la perdita delle due vittime proprio il giorno di Natale. L’incidente ha anche suscitato preoccupazione per la sicurezza delle arterie stradali della zona, che in questo periodo dell’anno sono maggiormente percorse a causa degli spostamenti per le festività natalizie. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per fare chiarezza sulle cause esatte del sinistro e sulle eventuali responsabilità.