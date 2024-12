Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, un drammatico incidente ha scosso l’autostrada A8 Milano-Varese, dove ha perso la vita una donna di 42 anni e due uomini sono rimasti gravemente feriti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, la donna si trovava a bordo di un camper che, per motivi ancora da chiarire, ha imboccato l’autostrada contromano, nello svincolo di Gallarate, in provincia di Varese. Il veicolo ha poi impattato frontalmente contro un taxi che viaggiava regolarmente nella direzione giusta.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte, non lontano dallo svincolo di Gallarate. Il camper, dopo aver effettuato una manovra di inversione di marcia nei pressi della barriera di Gallarate, si è immesso contromano sulla carreggiata, scontrandosi frontalmente con il taxi. La donna, residente a Modena, era una passeggera del camper e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, è morta sul colpo.

I conducenti dei due veicoli coinvolti – un uomo di 51 anni al volante del taxi e uno di 43 anni alla guida del camper – sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese, entrambi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno chiuso la carreggiata per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. La viabilità è stata riaperta solo dopo le 5 del mattino.

Il conducente del camper è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico per stabilire eventuali responsabilità nel tragico episodio. Questa tragedia, che ha segnato un’altra notte drammatica a pochi giorni dalle festività natalizie. Nella notte un altro terribile incidente, questa volta avvenuto a San Pietro a Maida, nel comune di Guarna, in provincia di Catanzaro, dove hanno perso la vita Maria Sonetto e Anna Pileggi, di soli 17 e 18 anni.

La tragedia, che ha sconvolto le loro famiglie e l’intera comunità proprio perché avvenuta alla vigilia di Natale. Maria abitava a san Pietro a Maida, mentre Anna a Curinga, ora le due comunità si stringono al dolore delle famiglie di queste due vite spezzate troppo presto e soprattutto in un periodo di gioia e festa.