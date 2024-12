Una serata di festa si è trasformata in un dramma inaspettato per la comunità di Cividate Camuno, in provincia di Brescia. Sabato 23 novembre, durante una cena di classe che riuniva i coetanei del 1977, Emanuele Mossoni, 47 anni, è stato colpito da un malore improvviso che si è rivelato fatale.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per Mossoni non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma è stata successivamente riconsegnata ai familiari, lasciando nella disperazione una comunità intera.

Originario di Astrio di Breno, Mossoni viveva da qualche anno a Cividate Camuno insieme alla sua compagna e alle sue due bambine. Dipendente di Poste Italiane, era apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo spirito generoso e la sua disponibilità verso colleghi e amici. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente chi lo conosceva. La cena, organizzata per celebrare il legame tra vecchi compagni di scuola, si è trasformata in un momento di dolore indescrivibile.

Il vuoto lasciato da Emanuele è evidente nei tanti messaggi di cordoglio che hanno affollato i social media. “Queste sono notizie che lasciano senza fiato, ancora non ci credo”, scrive un amico. Un altro aggiunge: “Grazie Ema per essere stato mio amico, ci rivedremo quando sarà il tempo, riposa in pace”. Tra i messaggi di affetto emerge l’immagine di un uomo generoso e disponibile: “Sei stato oltre che un amico anche un collega sempre disponibile, fai buon viaggio, un abbraccio forte”.

La comunità di Cividate Camuno si stringe attorno alla famiglia di Mossoni, colpita da una perdita improvvisa e devastante. Questo evento tragico sottolinea ancora una volta l’importanza di celebrare la vita e di apprezzare i legami che ci uniscono, anche nei momenti più difficili. Emanuele Mossoni sarà ricordato come un uomo dal cuore grande, un padre amorevole e un amico fedele. La sua scomparsa lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.