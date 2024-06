Traffico in tilt sulla E45 direzione Roma per un grave incidente mortale tra San Carlo e San Vittore direzione Roma. Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 14 giugno, intorno alle 17. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi: un tir un auto e uno scooter. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita ma gli agenti della polstrada hanno preso i rilievi che serviranno a capire cosa è successo davvero in quei momenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Il traffico è al momento in tilt con diversi km di coda. Sono attive le uscite obbligatorie in direzione sud allo svincolo di San Carlo (km 216,150) ed in direzione nord allo svincolo di Borello Nord (km 214,200).

“Chi è il fratello”. La scoperta su Andrea Piscina, il conduttore di Rtl arrestato per pedopornografia





Incidente sulla E45, morto l’imprenditore Luciano Marani

A perdere la vita è stato l’automobilista. Tra le ipotesi che potrebbero essere all’origine dell’incidente c’è anche quella di un malore. L’E45 è stata chiusa in corrispondenza del km 216,200, con uscite obbligatorie in direzione sud allo svincolo di San Carlo e in direzione nord allo svincolo di Borello Nord. Luciano Marani aveva 84 anni e al suo nome è legato alla Ahena, la squadra femminile di basket di Cesena, di cui è stato a lungo presidente negli anni d’oro.

Ha vinto la Coppa dei campioni, una Coppa Ronchetti e lo scudetto nazionale. Assieme ad Antonio Porfiri ed Enrico Martini, fuori dal campo fu il grande protagonista di quella storia sportiva. Oltre al mezzo pesante guidato da una donna e quello su cui viaggiava la vittima, è stato coinvolto anche un motociclista. La Kawasaki di grossa cilindrata è passata miracolosamente in uno stretto spazio rimasto tra i due veicoli che si erano scontrati e l’uomo a bordo della due ruote è uscito praticamente illeso.

Il mezzo pesante e la moto stavano procedendo verso Roma, mentre Luciano Marani viaggiava in direzione Cesena. Improvvisamente l’anziano imprenditore ha iniziato a sbandare verso sinistra e la camionista, vedendoselo arrivare addosso ha cercato di buttarsi verso destra, contro il parapetto sul ciglio della carreggiata. Lo scontro è stato inevitabile.