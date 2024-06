Arrestato con accuse gravissime il noto conduttore di Rtl 102.5. Andrea Piscina, speaker radiofonico che conduce la trasmissione “I nottambuli”, è stato arrestato su ordinanza del gip di Milano Ileana Ramundo per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. La notizia, rimbalzata su tutti i media in queste ore, parla di accuse sostenute da chat, foto e video contenuti nel telefono del 25enne.

Alcuni di questi sarebbero stati cancellati, ma gli investigatori sono riusciti a recuperarli. Secondo l’accusa Piscina avrebbe intrattenuto rapporti, anche attraverso videochiamate, con minorenni tra i 9 e i 14 anni. L’uomo avrebbe finto di essere una ragazzina di nome Alessia e adescato i bambini sul web. Immediata la reazione dell’emittente radiofonica che ha sospeso lo speaker e cancellato il nome di Andrea Piscina dalle proprie pagine web prendendone le distanze.

Leggi anche: “Lo hanno arrestato”. La notizia inaspettata sul volto noto dei social: le accuse





Chi è Andrea Piscina, lo speaker arrestato per pedopornografia

Andrea Piscina, oltre a condurre “I Nottambuli”, è anche social media manager e autore. L’uomo è anche fratello e dirimpettaio di un politico leghista eletto nel 2021 nel consiglio comunale di Milano e del tutto estraneo ai fatti. Per quanto riguarda le indagini già nelle settimane scorse la Polizia postale lo aveva perquisito e aveva recuperato chat e videochiamate cancellate che sono alla base delle contestazioni dei reati di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale.

Il conduttore avrebbe secondo le accuse costretto i bambini a compiere atti sessuali on line, fingendosi una ragazza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita oggi, venerdì 14 giugno, per fatti che risalirebbero al 2021-2023. La madre del bambino, che frequentava la polisportiva dove Andrea Piscina allenava, aveva già presentato denuncia nell’estate del 2023.

Nei dispositivi di Piscina sono state rintracciate oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico. Il Corriere della Sera ha svelato alcune delle conversazioni ritrovate dagli investigatori nel telefono del conduttore radio che hanno portato all’arresto. “Sto andando in doccia – la frase iniziava sempre così – cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta”. In seguito la conversazione variava a seconda delle risposte dell’altro. Le indagini su Piscina, che allena bambini in oratorio, valuteranno anche la vita dell’uomo fuori dalle chat.

“È la loro barca!”. Yacht in fiamme al largo dell’Isola d’Elba, a bordo c’era il famoso della tv italiana con la moglie