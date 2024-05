Nei guai uno dei personaggi più famosi del momento: l’uomo è stato arrestato poco fa dai carabinieri a causa di una irregolarità legata proprio alla sua attività professionale di influencer. Per un po’ di tempo i suoi fan non lo vedranno più in video. La notizia è freschissima, ma ovviamente ha fatto subito il giro della rete.

L’arresto della celebre personaggio nato sui social network ha lasciato tutti a bocca aperta. L’uomo è finito nei guai a causa di un furto. E in un certo senso in questa vicenda centra l’attività che svolge su internet. Attività grazie alla quale è riuscito a conquistare nel tempo un esercito di follower.

“Lo hanno arrestato”. Brutta notizia per i fan del volto noto

Brutto colpo per “Alfredo o’ chiatto”, il noto tiktoker che sulla piattaforma di condivisione video conta più di 140mila follower e 1,3 milioni di like. Per i pochi che non lo conoscono o che non frequentano TikTok, spieghiamo che si tratta di uno degli intrattenitori più amati del web. Alfredo è un commerciante di Qualiano, comune della città metropolitana di Napoli, ha 45 anni e usa la rete come una sorta di vetrina per vendere i propri prodotti.

Il marchio di fabbrica di Alfredo è la simpatia. I suoi video si aprono sempre con la stessa frase: “Buongiorno, buongiorno, buongiorno”. I filmati dell’influencer napoletano invadono i social network: non appena ne esce uno nuovo, questo viene immediatamente condiviso e rilanciato dai fan.

Come riportano diversi organi di stampa, Alfredo o chiatto è stato arrestato ieri dai carabinieri “per furto di energia elettrica”. Il fatto riguarda proprio il suo negozio, dove ogni giorno gira i video che pii diventano virali sulla rete. Cosa è successo di preciso? Da quanto si apprende ieri i militari dell’Arma militari, insieme a personale dell’Enel, hanno fatto visita al mini market del commerciante. Durante queste verifiche, poi. è stata atta una scoperta.

Le verifiche svolte all’interno dell’attività commerciale hanno permesso di constatare la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione, infatti, era stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno – dallo scorso dicembre ad oggi – ammonterebbe a 6mila euro. Il 44enne tiktoker adesso è in attesa di giudizio.

La vicenda sta tenendo con il fiato sospeso i tanti fan di Alfredo. La notizia è stata per tutti un grosso choc. Al momento non si conosce ancora la versione dell’influencer.