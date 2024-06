Fiamme a bordo dello yacht, a bordo della 22 metri il famoso della tv italiana e la moglie. È successo a largo dell’Isola d’Elba. La guardia costiera è intervenuta ieri, giovedì 13 giugno, a Portoferraio intorno alle ore 13.30. a circa 10 miglia a Sud/Est dell’Isola d’Elba. Momenti di paura e dramma sfiorato grazie al pronto intervento della Sala operativa di Portoferraio, avvisata intorno alle ore 12, quando il comandante dell’unità ha rilevato la presenza di una densa coltre di fumo provenire dai motori.

Nel giro di poco tempo le fiamme hanno avvolto gran parte dell’imbarcazione, costringendo il comandante, Stefania Craxi e il marito ad abbandonare lo yacht, affondato nel giro di poche ore, spiegano i soccorritori. L’intervento della motovedetta Sar Cp 892 di Portoferraio ha permesso di trarre in salvo i tre occupanti, che sono stati sbarcati successivamente nel porto di Marina di Campo.





Yacht in fiamme all’Elba, a bordo Stefania Craxi e il marito

Sulla zona interessata dall’incidente sono stati dirottati, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, diversi mezzi tra cui una nave della Marina Militare e un elicottero della base aerea della Guardia costiera di Sarzana per monitorare sotto il profilo ambientale la zona interessata dall’affondamento.

Pur non riscontrando al momento evidenti pericoli di inquinamento marino, la Capitaneria di porto di Portoferraio proseguirà a monitorare l’area interessata dall’incidente, nonché a proseguire l’inchiesta avviata per accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

A bordo c’erano la parlamentare di Forza Italia, Stefania Craxi, 64 anni, e il marito, Marco Bassetti, 66, imprenditore nel mondo televisivo. Il tempestivo intervento della Guardia costiera ha consentito di portarli in salvo. Sono stati recuperati in comprensibile stato di choc. L’allarme è arrivato attorno a mezzogiorno alla sala operativa di Porto Ferraio.