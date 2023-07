Silvio Berlusconi è morto quasi un mese fa, infatti il 12 giugno scorso si è arreso alla leucemia mielomonocitica cronica e si è spento a 86 anni. Ora le attenzioni si sono spostate sul testamento, ma anche e soprattutto sulla sua villa di Arcore. Infatti, i suoi familiari e gli amici avrebbero preso una decisione importante per rendere sempre più immortale il Cavaliere. Una scelta che troverebbe il consenso dei tanti ammiratori dell’ex presidente del Consiglio.

Dunque, a riportare questa nuova notizia su Silvio Berlusconi è stato il Corriere della Sera, che ha citato un esponente del partito Fratelli d’Italia. In riferimento quindi alla villa di Arcore, vero e proprio simbolo della vita privata e professionale dell’ex presidente del Milan e del Monza, si sta decidendo di fare qualcosa di rilevante che permetta così di non far dimenticare le gesta dell’uomo e tenerle così sempre in vita.

Silvio Berlusconi, la decisione della famiglia sulla villa di Arcore

Ciò che sappiamo sulla residenza di Silvio Berlusconi è che molto probabilmente nella villa di Arcore vivrà Marta Fascina, l’ultima compagna di vita del Cavaliere che gli è stato accanto fino all’ultimo momento e che si è mostrata molto addolorata durante i funerali dell’ex premier. Ma nell’altra zona della Villa San Martino, situata in provincia di Monza e Brianza, dove sono presenti gli uffici dei collaboratori e la pinacoteca, dovrebbe essere allestito qualcosa di molto commovente.

Il Corriere della Sera ha quindi rivelato che la villa di Arcore di Berlusconi sarà una sorta di museo, un cosiddetto luogo della memoria dove verrebbero esposte le seguenti cose: una copia del contratto con gli italiani messo a punto due anni fa a Porta a Porta; le cinque Coppe dei Campioni conquistate col Milan e alcuni cimeli avuti da capi di stato mondiali quando era premier. E ora si aspettano altri dettagli su ciò che faranno i familiari.

L’esponente di Fratelli d’Italia, citato dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Si sta iniziando a immaginare un percorso, che porti a tenere vivo il ricordo delle tantissime cose che Berlusconi ha fatto in vita”. E questa volontà di fare una specie di museo ad Arcore sarebbe sempre più concreta.