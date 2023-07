Testamento di Silvio Berlusconi: cosa si è scoperto. Oggi è il grande giorno, quello della divulgazione alla stampa dell’eredità di Berlusconi. Il documento diventerà pubblico ed ecco cosa probabilmente ci sarà scritto. I parenti sanno già cosa succede, sono stati loro ad incontrarsi dal notaio Arrigo Roveda. Si saprà finalmente cosa il cavaliere lascia a Marta Fascina. Da quello che si sa tuttavia, non solo denaro e immobili, ma anche una lettera, scrive oggi il Corriere della Sera. Sembra poi che ieri sera i cinque figli abbiano conosciuto le volontà del padre rispetto al 20% dell’eredità in ballo.

Il notaio Roveda aveva parlato di problemi burocratici alla base dei ritardi. Sembra infatti che fossero arrivate delle richieste da parte di sedicenti eredi. Il cominciato ufficiale arriverà di tutta probabilità poco prima dell’apertura della Borsa. Il motivo è semplice: Fininvest possiede quote di Mfe (Mediaset) che a Piazza Affari vale 1,8 miliardi di euro.





Testamento di Silvio Berlusconi: cosa si è scoperto

Com’è facile immaginare, un eventuale modifica del peso di ciascun figlio nelle grandi società di investimenti, andrebbe quindi a toccare il delicato assetto di Borsa. Da quello che sembra tuttavia, non ci sarà alcuna sorpresa sostanziale. Il dott. Roveda non rilascia nessun commento con i giornalisti. Tuttavia il grande amico di Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri aveva infatti escluso “qualsiasi ripercussione in famiglia e sull’assetto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest”.

Com’è noto i due non erano sposati e lei non aveva nessun diritto di stare lì. Qualsiasi cosa accada, sarà comunque un problema per la donna. E proprio gli amici di Marta Fascina la stanno preparando al peggio: “Qualunque sarà la cifra, preparati. Diranno che hai avuto troppo o troppo poco. Mai il giusto”. Ma non è finita, perché secondo Repubblica ci sarebbero anche dei “bigliettini” lasciati a Fascina da Berlusconi. Ci sarebbero le ultime volontà dell’ex premier scritte durante l’ultimo ricovero.

Da quello che riporta l’Ansa, che ha potuto visionare in esclusiva il testamento, a Marta Fascina va un legato di 100 milioni e a Marcello Dell’Utri uno di 30. Questo è quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi e la motivazione è questa: “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”, si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo.”Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”.

